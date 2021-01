Parigi, il Centre Pompidou chiuderà dal 2023 al 2027 per lavori di ristrutturazione

Il Centro Pompidou, uno dei maggiori spazi espositivi e d’arte di Parigi, reso celebre dall’architettura audace che ne ha fatto una delle principali attrazioni culturali della capitale francese, chiuderà per lavori di ristrutturazione dalla fine del 2023 fino al 2027. Questa la notizia annunciata lunedì scorso dal ministro della Cultura francese.

Il centro, inaugurato nel 1977, si distingue per il modo in cui i suoi architetti, Renzo Piano e Richard Rogers, hanno spostato molti degli elementi strutturali e meccanici dell’edificio all’esterno, per questo venato di condutture dell’acqua con codice colore, condotti di condizionamento e una scala mobile simile a un bruco che serpeggia sulla sua facciata.

Ma la struttura che aveva già mostrato problemi – era stato chiusa nel 1997 per lavori di ristrutturazione che hanno richiesto un paio di anni – ultimamente ha di nuovo meso in luce preoccupanti segni di invecchiamento. Roselyne Bachelot, ministro della Cultura francese, ha dichiarato al quotidiano Le Figaro di aver dovuto scegliere tra due opzioni: cercare di mantenere aperto il Centro durante i lavori, cosa che avrebbe allungato i tempi, o lasciarlo chiuso completamente per tutta la durata del restauro. “Ho scelto la seconda opportunità perché dovrebbe essere più rapida e un po ‘meno costosa”, ha detto nello spiegare la propria decisione.

I funzionari hanno affermato che molti componenti dell’edificio, che una volta era visto come una scossa di scioccante modernità nel cuore signorile di Parigi, sono alla fine della loro vita utile – tra questi, un sistema di riscaldamento e raffreddamento antiquato, scale mobili e ascensori che si rompono e componenti in amianto da rimuovere – segnala Le Figaro. Il giornale ha riferito che i lavori di ristrutturazione potrebbero costare 200 milioni di euro.

Il centro aveva già avvertito a settembre che avrebbe dovuto affrontare una chiusura completa per tre anni, a partire dal 2023, o una chiusura parziale per sette anni, per consentire le riparazioni.

L’ultima volta che l’edificio è stato chiuso per lavori di ristrutturazione è stato durante il suo 20° anniversario, nel 1997, per una ristrutturazione di tre anni che ha aumentato lo spazio espositivo disponibile all’interno. Ma nessun lavoro importante è stato fatto sull’edificio da quando è stato inaugurato nel 1977, ha spiegato a Le Figaro a settembre il presidente del Centro Pompidou, Serge Lasvignes.

Sebbene l’edificio sia ora ampiamente amato, era stato accolto da shock e critiche durante la costruzionoe e quando è stato aperto per la prima volta. Piano ha più volte scherzato dicendo che lui e Rogers erano stati “ragazzi giovani, ragazzi davvero giovani e piuttosto cattivi” nel 1971 quando avevano vinto il concorso per progettarlo. Rogers ha poi ricordato che un passante lo ha colpito con un ombrello dopo aver appreso che era uno dei progettisti del Centre.

Oltre al museo d’arte, l’edificio contiene una vasta biblioteca pubblica e un centro per la musica e la ricerca acustica. Un quarto di secolo fa, mentre il centro si preparava a chiudere per quei grandi lavori di ristrutturazione, la necessità di riparazioni ha suscitato osservazioni poco lusinghiere sulla qualità dell’architettura e dell’ingegneria moderna in una città piena di chiese, palazzi e musei risalenti a centinaia di anni fa. All’epoca funzionari francesi dissero che il centro era diventato vittima del proprio successo, attirando molti più visitatori di quanto fosse stato progettato.