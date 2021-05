Parigi in salsa… catalana: all’Atelier des Lumières ci si potrà preso immergere nelle opere di Dalí e Gaudí!

Sicuramente l’Atelier des Lumières, ex fonderia di Parigi nata nel 1835 e riaperta nel 2018 come centro d’arte digitale, sa sa come far venire l’acquolina in bocca a curiosi, visitatori e appassionati d’arte con i suoi programmi e le sue proposte: dopo Klimt nel 2018, Van Gogh nel 2019 e un viaggio sulle sponde del Mediterraneo in compagnia di Monet, Renoir e (tra gli altri) Chagall nel 2020, dal 19 maggio 2021 al 2 gennaio 2022 lungo le stanze dell’atelier si camminerà sulle orme del più parigino degli artisti catalani, Salvador Dalí!

Per tutto il 2021, infatti l’Atelier ipnotizzerà i visitatori al ritmo delle famose e uniche opere di Dalí attraverso un’esperienza coinvolgente chiamata “Dalí, l’énigme sans fin”. All’interno di un tour tematico, si potrà camminare tra i paesaggi surrealisti del pittore catalano e immergersi in una dozzina di opere dell’artista, da La persistència de la memòria al Les temptacions de Sant Antoni. Dipinti, disegni, fotografie, sculture, stampe, film e immagini d’archivio permetteranno anche di conoscere un po’ meglio la personalità certo esuberante, spesso del tutto strana, del pittore con i baffi. E per accentuare un po’ l’aspetto ipnotico che il pittore spagnolo amava tanto trasmettere nelle sue opere, l’intera mostra digitale sarà punteggiata dalla musica dei Pink Floyd, con i loro due album più leggendari, The Dark Side of the Moon e The Wall.

Per concludere un programma decisamente molto catalano, il programma breve dell’Atelier des Lumières sarà dedicato a Gaudí: “Gaudí, architecte de l’imaginaire” è infatti dedicato al percorso di vita, al lavoro e alla carriera dell’architetto che fu una delle grandi fonti di ispirazione di Dalí. Ritenute stravaganti e provocatorie al momento della creazione, le sue opere – la maggior parte delle quali si trovano a Barcellona – sono oggi tra le più acclamate al mondo e sette di esse sono addirittura elencate come Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Quello dell’Atelier sarà un modo per scoprire Parc Güell, Casa Batlló o la Sagrada Família da una prospettiva completamente nuova.

“Dalí, l’énigme sans fin” è una mostra realizzata da Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto e Massimiliano Siccardi con la collaborazione musicale de Luca Longobardi, mentre “Gaudí, architecte de l’imaginaire” è una creazione dell studio Cutback. Entrambe saranno visitabili a L’Atelier des Lumières – al 38 di rue Saint-Maur, a Parigi – dal 19 maggio 2021 al 2 gennaio 2022.