Parigi, inizio d’anno ricco di eventi e appuntamenti al Consolato Italiano

Primi mesi dell’anno ricchi di appuntamenti per il Consolato Generale d’Italia a Parigi, come riportato da aise.it.

Il primo evento in programma è previsto per sabato 18 gennaio dalle 10.00 alle 12.00 presso la sede del Consolato, dove si svolgerà una nuova edizione dell’iniziativa “Networking vecchia e nuova immigrazione”, organizzata dal Comites di Parigi con l’obiettivo di offrire ai nuovi arrivati italiani nella Circoscrizione un’opportunità di scambio con esponenti dell’immigrazione tradizionale in tavoli settoriali, per avere consigli di primo approdo. Per partecipare all’evento è obbligatorio iscriversi scrivendo a comites.networking@gmail.com.

La domenica seguente, 19 gennaio, dalle ore 11.00 alle 13.00 avrà luogo la tradizionale passeggiata mensile al Cimitero Monumentale del Père Lachaise, alla scoperta dei personaggi del progetto “L’Italia del Père Lachaise. Vies extraordinaires des Italiens de France et des Français d’Italie” in compagnia degli autori. Per iscriversi, scrivere a progetto.perelachaise@gmail.com e per conoscenza a segreteria.parigi@esteri.it.

Mercoledì 29 gennaio alle ore 18.00 sempre presso la propria sede, il Consolato ha organizzato un incontro per giovani universitari, studenti di master o dottorandi che si trovano temporaneamente nella Circoscrizione consolare parigina per motivi di studio. Anche per questa iniziativa è obbligatoria l’iscrizione scrivendo a parigi.stagista1@esteri.it.

Il giorno seguente, giovedì 30 gennaio, alle ore 18.30 la Console Generale, Emilia Gatto, incontrerà la collettività sempre presso la sede del Consolato Generale d’Italia a Parigi per gli auguri del Nuovo Anno.

Tre gli appuntamenti in programma per febbraio. Venerdì 7 verrà presentato a Parigi, presso l’Ambasciata d’Italia, il libro “L’Italia del Père Lachaise. Vies extraordinaires des Italiens de France et des Français d’Italie”, libro promosso dal Comites in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia a Parigi e il sostegno della Direzione Generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che sarà rappresentata per l’occasione dal Direttore Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie, Luigi Vignali. Mentre il 10 febbraio, alle 18.00 verrà presentato alla Farnesina. Infine, il 16 febbraio, verrà presentato a Livorno.

Arrivando a marzo, giovedì 5 e sabato 28, alle ore 18.30 il primo e alle ore 11.00 il secondo, si svolgerà presso il Consolato Generale d’Italia a Parigi un incontro con avvocati e giuristi italiani e italofoni che esercitano nella regione parigina, promosso in collaborazione con il CAP Paris e il Comites. L’obiettivo è creare occasioni di incontro e networking anche per incoraggiare i contatti con il Consolato, in generale con le Istituzioni e con la comunità di connazionali presenti sul territorio.

Giovedì 12 marzo, infine, sempre presso la sede del Consolato, si terrà un incontro aperto al pubblico con la Console Generale Gatto e la sua squadra, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, per illustrare le modalità di accesso ai servizi e rispondere alle domande.