Parigi, la Colonne de Juillet a Place de la Bastille sarà presto aperta al pubblico

Cosa c’è all’interno della colonna de la Bastille? Presto i parigini e i visitatori potranno finalmente scoprire i misteri della Colonne de Juillet. Entro la fine del 2020, infatti, le parti inferiori del monumento verranno aperte al pubblico per la prima volta.

Vetrate, pavimenti, metalli, decorazioni, questo monumento parigino è stato sottoposto a lavori di restauro in preparazione della prossima apertura. Un lavoro, guidato dal Centre des monuments nationaux, iniziato nell’ottobre 2016 e durato fino alla primavera del 2018 per ripristinare l’originario splendore di questo edificio simbolico nel patrimonio parigino.

La Colonne de Juillet troneggia su Place de la Bastille da 180 anni. Ma cosa significa esattamente? Contrariamente alla credenza popolare, non è lì per simboleggiare l’assalto della Bastiglia ma per commemorare le tre gloriose giornate della seconda rivoluzione francese, come si può leggere nella parte inferiore della colonna:

À la gloire des citoyens français qui s’armèrent et combattirent pour la défense des libertés publiques dans les mémorables journées des 27, 28, 29 juillet 1830

Lungo la colonna di bronzo, sono riportati i nomi delle vittime cadute in questi giorni di rivoluzione. Il monumento sorge su una necropoli in cui riposano i corpi dei rivoluzionari caduti durante i tre gloriosi giorni.