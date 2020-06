Parigi, la Tour Eiffel si prepara a riaccogliere visitatori: dal 25 giugno riaprono i primi due piani (senza ascensori)

Dopo essere rimasta chiusa per tre mesi, privata dei suoi 25.000 visitatori giornalieri, la Tour Eiffel si prepara a riaprire dopo il blocco causato dal coronavirus.

Installazione di fasce per il distanziamento, terminali con gel idroalcolico e, soprattutto, disinfezione ogni due ore rispetto alla volta al giorno che era la prassi prima della pandemia: anche le squadre di lavoratori della Torre hanno dovuto adattarsi alle nuove norme sanitarie e da lunedì 15 giugno sono al lavoro per predisporre il monumento alla riapertura. Per verificare che la prassi per garantire la sicurezza funzioni, un team effettuerà controlli a sorpresa, con risultati immediati.

Per impedire assembramenti della folla, solo le scale e i primi due piani saranno aperti al pubblico a partire dal prossimo 25 giugno. Sarà obbligatorio l’uso della mascherina. Il ritorno alla normalità è previsto per fine luglio. In attesa dell’arrivo di turisti stranieri, l’invito è a parigini e francesi per approfittare di una Tour Eiffel insolitamente vuota. “Ma tornerà a essere un luogo di vita”, ha affermato Patrick Branco Ruivo, direttore generale della Torre.