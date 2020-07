Parigi, oggi (e sino al 30 agosto) torna Paris Plage sulle Rives de Seine e al Bassin de la Villette

Torna da oggi, 18 luglio, e sino al 30 agosto 2020, Paris Plages, con le rive della Senna e del Bassin de la Villette che si trasformano in spiagge regalando a parigini e visitatori l’opportunità di un po’ di vita da bagnanti, tra sabbia e tintarella.

Certo, come il Coronavirus impone, l’esperienza di quest’anno sarà un po’ diversa da quelle del passato, come ha ricordato anche il sindaco Anne Hidalgo, ma altrettanto festosa. Cinema sull’acqua, concerti dell’Orchestre de chambre de Paris, ma anche intrattenimento, nuoto e relax.

Paris Plages è un evento che è diventato imperdibile dal 2002 e che quest’anno, dopo il lungo isolamento, è atteso forse ancora di più, animato dal desiderio di relax e sole. Il tutto, in una salsa speciale, proprio per la particolarità del momento. Anne Hidalgo ne ha parlato su questo di recente: “Molti parigini non andranno in vacanza. Molti visitatori potranno venire a Parigi, più dalle altre regioni della Francia che dall’estero, e noi vogliamo davvero dar loro il benvenuto e mantenere lo spirito festivo di Parigi ”. Il sindaco di Parigi ha poi avvisato che tuttavia questa edizione sarà “un po’ diversa” a causa della crisi sanitaria. Ma vediamo nel dettaglio

Paris Plages 2020 sul Bassin de la Villette

Paris Plages da oggi trasformerà ancora una volta il Bassin de la Villette in una località estiva. Quest’anno le attività sono incentrate su sport come nuoto, kayak ecc. I visitatori possono anche giocare a calcio balilla e bocce.

Per i più piccoli, sono previste numerose attività e aree giochi con il club per bambini, Ludomouv “, una zip line e gli eventi offerti dalle biblioteche Hors les Murs.

Da non dimenticare, poi, il cinema sull’acqua all’inaugurazione di Paris Plages con la proiezione del film “Le Grand Bain”. Un altro evento da non perdere questa estate? I due concerti gratuiti dell’Orchestra da camera di Parigi, sulle rive della Senna e al Bassin de la Villette.

La spiaggia del Bassin de La Villette è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 22 e sabato e domenica dalle 10 a mezzanotte.

Vuoi fare un tuffo? Andando nella zona balneare del Bassin de la Villette, situata nel quai de la Loire, si possono utilizzare le piscine aperte gratuitamente, tutti i giorni dalle 11 alle 21, sino a fine agosto!

A causa dell’attuale situazione sanitaria, la piscina apre dalle 11:00 alle 20:30 a rotazione di 2 ore, vale a dire dalle 11:00 alle 13:00, dalle 13:30 alle 15:30, dalle 16:00 alle 18:00, e dalle 18:30 alle 18:00. 20:30 Tra una rotazione e l’altra, vi è una pulizia e una disinfezione sistematica degli spazi che accolgono gli utenti (spogliatoi, servizi igienici, ambiente della piscina, solarium, ecc.).

Per accedere alla struttura, ogni utente avrà un braccialetto corrispondente alla fascia oraria desiderata. Indossare una maschera sarà obbligatorio fino all’uscita dalle cabine. Naturalmente andrà rispettato il distanziamento sociale.

Paris Plages 2020 sulle Rives de Seine

Quest’estate, le Rives de Seine lasciano il posto a passeggiate e relax. In termini di intrattenimento, i parigini e i turisti potranno dedicarsi al Tai-Chi, alla bocce, al calcio balilla o persino a leggere con le Biblioteche Hors les Murs.

Per i bambini, da non perdere le librerie di giocattoli e i giochi giganti. Un intero programma da provare gratuitamente!

La spiaggia, sul lato Rives de Seine, è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18.30.

In entrambe le location sono presenti biblioteche e ristoranti pop up per permettere ai visitatori di rimanere sul posto tutto il giorno senza dover tornare alla frenetica vita quotidiana.