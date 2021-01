Parigi sotto la neve? Météo France la annuncia per il 4 e il 7 gennaio

La neve dovrebbe tornare a cadere su Parigi, almeno stando alle previsioni diffuse in queste ore. E se i pochi fiocchi che dovrebbero scendere sulla capitale francese nelle mattinate di lunedì 4 e giovedì 7 gennaio non saranno sufficienti a trasformare la città in una stazione sciistica come in pratica successo nel 2018, secondo Météo France lunedì 4 gennaio potrebbe riservare ai parigini la suggestione di un po’ di bianco fuori dalle finestre.

Nulla, come detto, che rischi di immobilizzare l’intera città o permettere ai più giocosi di scendere in slitta dalla butte di Montmartre, ma quanto basta per creare un bello spettacolo per iniziare bene il nuovo anno.

Se il clima è rimasto mite fino a metà dicembre, con temperature intorno ai 13 o 14 gradi, da Natale l’Ile de France è stata soggetta a temperature più rigide.

Due modi per godersi questa possibile nevicata: o andare a farsi una passeggiata per vedere da vicino i fiocchi di neve, oppure raggomitolarsi al caldo sotto il piumone con una cioccolata calda e una torta e per guardarli cadere dalla finestra.