Parigi, torna la rassegna “Viva il Cinema!”, festival del cinema italiano contemporaneo

Per il terzo anno consecutivo, l’Istituto Italiano di Cultura di Parigi collabora con “Viva il cinema!”, festival del cinema italiano contemporaneo creato nel 2004 a Tours e dedicato alla scoperta dei nuovi talenti del cinema italiano invitando ogni anno registi rinomati e giovani registi che presentano i loro film in concorso.

Quest’anno, a causa della situazione sanitaria, il Festival proporrà tre film online il 10, il 12 e il 13 marzo.

I tre film proposti quest’anno sono “Mio fratello rincorre i dinosauri” di Stefano Cipani, “Notarangelo ladro di anime” di David Grieco e “Cosa sarà” di Francesco Bruni. I film saranno trasmessi in lingua originale con i sottotitoli in italiano.

La programmazione

Dal 10 marzo alle 19 all’11 marzo alle 19

Mio fratello rincorre i dinosauri (Italia – 2019‧ 102’) di Stefano Cipani

La nascita di un fratellino riempie Jack di gioia. Quando i genitori gli dicono che Gio è “speciale”, Jack lo immagina come un super-eroe ma, in realtà, Gio ha la sindrome di Down. Una storia delicata e commovente, adattamento del romanzo omonimo e autobiografico di Giacomo Mazzariol.

Dal 12 marzo alle 19 al 13 marzo alle 19

Notarangelo ladro di anime (Italia -2019 –84’) di David Grieco

Per mezzo secolo Domenico Notarangelo ha fotografato la regione di Matera. Tra i suoi ritratti, quello di Pasolini durante le riprese de Il Vangelo secondo Matteo.

Dal 13 marzo alle 19 al 14 marzo alle 19

Cosa sarà (Italia – 2020 – 100′) di Francesco Bruni

Regista senza successo, Bruno Salvati conduce una vita banale e senza soddisfazioni. Un film autobiografico, pieno d’ironia e di speranza girato tra Roma e Livorno, la città della sua infanzia.

Prenotazione: iicparigi.esteri.it.

La visione dei film è disponibile solo in Francia e la prenotazione è obbligatoria su iicparigi.esteri.it. Tutte le informazioni sono anche sul sito viva-il-cinema.com. (aise)