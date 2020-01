Paris Face Cachée: dal 31 gennaio al 2 febbraio alla scoperta “al buio” di tanti luoghi insoliti di Parigi

Dal 31 gennaio al 2 febbraio 2020 torna Paris Face Cachée: per tre giorni, oltre 120 luoghi nascosti totalmente insoliti aprono le loro porte per visite private in piccoli gruppi.

Pensi di conoscere Parigi? E se ti dicessimo che ci sono ancora migliaia di luoghi totalmente nascosti, privati ​​o chiusi al pubblico? Da questa domanda nasce Paris Face Cachée: per 9 anni, questo imperdibile evento ha sorpreso i parigini e i residenti dell’Ile-de-France con visite guidate in luoghi insoliti nella capitale.

Ad ogni edizione, oltre 120 posti tra Parigi e periferia partecipano all’evento aprendo le loro porte a poche decine di fortunati iscritti! L’anno scorso, oltre 10.000 parigini sono stati in grado di scoprire luoghi insoliti, attraverso visite guidate offerte dai gestori dei luoghi in questione.

I posti in elenco restano anonimi, e partecipano solo una volta – due in via eccezionale – a Paris Face Cachée! Il mistero, insomma, prevale sui luoghi in cui si svolgeranno gli eventi: un modo per preservare la suspense. In pratica, ci si trova a scegliere una “avventura” senza sapere chi la organizza, chi ci sarà e il luogo d’incontro. Le prenotazioni sono esclusivamente online per tutte le esperienze, gratuite o a pagamento: attenzione, il numero di posti è limitato. Dopo l’acquisto del biglietto riceverai un ticket elettronico con tutti i dettagli del punto di incontro. Delle cento esperienze offerte, alcune sono gratuite, altre richiedono una quota di partecipazione (da € 3 a € 27).