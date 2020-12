“Paris scintille”: i monumenti di Parigi brillano per celebrare il Natale

Nonostante l’attuale situazione sanitaria, Parigi non abdica al ruolo di Ville Lumière e continua a brillare di mille luci per le celebrazioni di fine 2020.

Se qualcuno ha già ritrovato l’animo del bambino che ha in sé ammirando le vetrine natalizie dei grandi magazzini o le luminarie degli Champs-Élysées, la città sta per giocarsi altre carte per stupire. Dal 4 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021, la capitale ha infatti deciso di accendere la magia del Natale in diversi luoghi chiave, come il Parvis de l’Hotel de Ville, con l’installazione di giostre gratuite e un villaggio di Natale, o in Place de la Concorde.

Dall’11 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021, un altro luogo emblematico di Parigi si adornerà con i suoi più bei colori invernali per onorare le celebrazioni natalizie. Si tratta appunto di Place de la Bastille, dove per l’occasione grandi e piccini si stupiranno davanti a un bosco incantato di betulle e abeti bianchi e verdi. Non solo: una proiezione luminosa di una pioggia di fiocchi di neve brillerà sulla famosa Colonne de Juillet.

“Queste illuminazioni ed eventi eccezionali rafforzeranno l’attrattiva delle strade di Parigi per sostenere le nostre imprese locali, che sono state gravemente colpite dalle conseguenze economiche e sociali della crisi sanitaria”, ha spiegato la Ville de Paris in un comunicato stampa pubblicato il 4 dicembre.

Questo programma si aggiunge ad altre misure di sostegno della Città, come il sistema di stand natalizi che consente di creare nuovi spazi di vendita gratuiti negli spazi pubblici o la piattaforma “La Place de Noël” che offre ai commercianti una soluzione di vendita e consegna online fino al 31 dicembre.