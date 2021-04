“Parlami di te”: in libreria (e negli store online) il primo romanzo di Sonia Fasulo

“Scrivo perché è l’unico mezzo di comunicazione che conosco per far parlare anima e

cuore” afferma l’autrice Sonia Fasulo in occasione dell’uscita del suo primo romanzo:

“Parlami di te”, disponibile in tutte le librerie e negli store online.

TRAMA

Elly è una maturanda del liceo classico di un paesino di periferia, da sempre in conflitto

con la sua famiglia. Un po’ alla volta riesce ad incastrare ogni pezzo della sua vita nel

giusto posto, scoprendo realtà e verità che la cambieranno nel profondo. Sarà

spalleggiata da tre sue amiche: Letizia, la bella elegante, Laura, la fredda calcolatrice e

Barbara, riflessiva e spirituale. Ognuna sarà fondamentale per la sua evoluzione,

ognuna farà un percorso, ognuna sarà un’abile pedina da utilizzare per portare la

‘partita’ alla sua conclusione. E se la ragione cerca la logica, il cuore cerca passione. Elly

scoprirà l’amore con due personaggi che torneranno nella sua vita come fattori

costanti: Stefano e Shane. Attimi di passione, gelosie, tradimenti e molto altro.

BIOGRAFIA

Sonia Fasulo nasce a Termoli nell’85, città in cui attualmente vive e lavora.

Si avvicina alla scrittura sin da piccola e nel tempo ha continuato a coltivare la sua passione

per la penna, collaborando come giornalista per alcune testate molisane, senza mai

smettere di annotare i suoi pensieri e le sue emozioni su carta.

Amante della cucina e della meditazione, dopo essere diventata mamma ha deciso di

rivoluzionare la sua vita iniziando un percorso professionale nel campo dei social e

dedicandosi alla stesura del suo primo libro. Dal 2019 inizia la sua carriera come

imprenditrice digitale, seguendo diversi corsi diventando social media marketing. A luglio

del 2020 esce il suo primo romanzo edito da Golem Edizioni dal titolo: “Parlami di te”.

Un libro in cui si intrecciano storie d’amore, passione, amicizia, sbagli e un bisogno di

crescere, conoscendo al meglio sé stessi prima di donarsi all’altro.

Parola chiave: comunicare.