Pasqua a Tarquinia, è il giorno del Cristo Risorto: ecco come seguire la diretta streaming

Domenica pomeriggio alle ore 17:00 in diretta streaming la Processione del Cristo Risorto, che ci calerà nell’emozionante atmosfera del Cristo Risorto che corre per le vie della città.

Per chi non potrà seguirla dal vivo, la Ermes Wifi di Milioni Giancarlo, in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’Associazione Fratelli del Cristo Risorto, trasmetterà la celebrazione in diretta streaming sul canale YouTube della città di Tarquinia e, per chi volesse seguirla in Tv, su Tele Lazio Nord canale 94 – 629 – 848 – del digitale terrestre o sul 5629 con il decoder di Sky. A raccontare i due eventi saranno Simona Orrù e Nazareno Gufi da studio, Letizia Benedetti per i collegamenti esterni.