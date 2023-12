Passione Cultura a Montalto di Castro: successo per ‘Il Venerdì dell’Autore’ con Umberto Tardioli

Esordio positivo per ‘Il venerdì dell’autore’ a Montalto di Castro. La rassegna culturale, organizzata dal Comune in collaborazione con Fondazione Solidarietà e Cultura, Fondazione Vulci e la libreria Il Bianconiglio, ha inaugurato la serie di incontri con autori locali. Umberto Tardioli ha presentato ‘Quando canta la civetta. Storie di Maremma’, offrendo un affresco avvincente del mondo dei tombaroli negli anni ’60. La poesia è stata protagonista con Stefano Curzi, Alveno Grani e Massimo Scotti, arricchendo la serata di versi e riflessioni sulla storia della Maremma. La cultura, intesa come relazione e racconto del territorio, ha coinvolto il pubblico, promuovendo la condivisione di esperienze. Il prossimo appuntamento è il 15 dicembre con il romanzo storico ‘Thalia, il ritorno del vento’ di Stefano Girardi.”