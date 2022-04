“Per rinascere bisogna tornare alle RADICI”: l’8 aprile a Viterbo la nuova tappa del progetto Reazione Sonora

Riceviamo e pubblichiamo

Si terrà il giorno venerdì 8 aprile 2022, al Teatro San Leonardo di Viterbo “Per rinascere bisogna tornare alle RADICI”, la nuova tappa del progetto Reazione Sonora. L’evento, unico nel suo genere, sarà un’esperienza artistica che, attraverso la musica, andrà a ripercorrere la storia delle più importanti reazioni musicali degli ultimi 50 anni, legandosi perfettamente alle tematiche di rinascita e cambiamento sulle quali Reazione Sonora si fonda.

Uno spettacolo a tutto tondo che vedrà in scena la musica, ma non solo: sarà arte in tutte le sue forme. La rappresentazione, che si svolgerà alle ore 21.00 per un pubblico di soli invitati, vede alle sue spalle la figura di Daniele Quatrini, storico dj viterbese che, durante i mesi più difficili della pandemia globale, ha deciso di reagire all’immobilità che ancora oggi colpisce il mondo dello spettacolo e degli eventi live, creando Reazione Sonora. L’idea iniziale è stata quella di proporre dei dj set dal vivo tra la natura e i luoghi più suggestivi della Tuscia, il tutto senza la presenza di un pubblico e documentato attraverso degli emozionanti videoclip. La prima tappa di questo particolare tour di dj set è stata l’anfiteatro di Ferento, per poi spostarsi verso la Faggeta dei Monti Cimini, il ponte di Luni sul Mignone, Vulci, la centrale termoelettrica di Montalto e la Cava Santafiora.

Le zone naturalistiche della Tuscia, grazie a Reazione Sonora, sono diventate quindi delle discoteche a cielo aperto, dove i rumori e la presenza umana vengono sostituiti dalla maestosità dei silenzi. Dopo aver scoperto questi incredibili luoghi, il progetto si sposta in teatro, per un evento interattivo e rivoluzionario, che sarà poi seguito nei prossimi mesi da un ulteriore show che coinvolgerà numerosi artisti, portando la Tuscia fuori dai suoi confini. L’obiettivo di Reazione Sonora, però, non è solo quello di valorizzare il territorio locale, bensì di creare un format capace di dare nuova linfa e vitalità ai tanti tesori nascosti del nostro intero Paese.

L’altra faccia di Reazione Sonora è la sostenibilità, il messaggio e l’impronta che si vuole lasciare è anche quella di unire l’arte all’ambiente e alla natura. Infatti, l’intero ricavato dell’evento “RADICI” sarà devoluto in beneficienza per associazioni ed attività mirate alla salvaguardia e alla cura del nostro pianeta. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito web www.reazionesonora.it o seguire gli account social ufficiali del progetto.