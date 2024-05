“Performance per corpi soli – secondo studio”: rimandato a Tuscania lo spettacolo di Loredana Parrella

Riceviamo e pubblichiamo

Si comunica che lo spettacolo “Performance per corpi soli – secondo studio” di Loredana Parrella, programmato per domenica 12 maggio 2024 h 21 presso il Supercinema di Tuscania è rimandato a data da destinarsi a causa di motivi di salute che impediscono all’artista di prendervi parte. La nuova data verrà comunicata al più presto. I biglietti acquistati restano validi per la nuova data, sarà in ogni caso possibile richiedere eventuale rimborso.

La Stagione Primavera 2024 a cura di Twain – Centro di Produzione Danza è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Lazio e del Comune di Tuscania e in collaborazione con Anonima Teatri e Loris Petrillo Program.