“Periodo di particolare preoccupazione”: l’avvertimento del governo britannico sul nuovo aumento di casi di Covid-19

Il Regno Unito sta entrando in un “periodo di particolare preoccupazione” poiché il numero di casi di coronavirus è in aumento in tutto il paese: è quanto affermato dall’housing secretary Robert Jenrick che, come riportato da bbc.com, ha detto che “dobbiamo essere tutti molto cauti” dopo che lunedì sono stati registrati 2.948 nuovi casi nel Regno Unito.

Alcuni dei consulenti scientifici del governo hanno dato forti avvertimenti sull’aumento dei casi di Covid-19, tra questi, il vice capo ufficiale medico inglese, il prof. Jonathan Van Tam, ha dichiarato che l’aumento genera una “grande preoccupazione”. Domenica erano stati annunciati 2.988 nuovi casi, la cifra più alta dal 22 maggio. Al culmine del virus, in primavera, i dati ufficiali mostravano che c’erano 6.000 casi al giorno, sebbene i test fossero in gran parte effettuati solo negli ospedali. Le stime suggeriscono che a quel punto ci fossero circa 100.000 casi al giorno.

Jenrick ha detto a BBC Breakfast: “Il virus è ancora molto presente, è ancora preoccupante”, aggiungendo che se le persone seguissero le linee guida del governo “dovremmo essere in grado di continuare a controllare il virus, ma dovremo essere particolarmente cauti mentre entriamo in autunno e in inverno”.

“Se tutti noi recitiamo la nostra parte, allora dovremmo essere in grado di mantenere la nostra vita quotidiana in questa sorta di nuova normalità, ma dobbiamo essere molto cauti perché, come avete visto, il numero di casi è in aumento”.

Il signor Jenrick ha aggiunto che i giovani hanno una responsabilità particolare nel seguire le linee guida del governo sul Covid-19, in modo che i tassi di infezione non aumentino di nuovo. “Dobbiamo continuare a martellare il messaggio nelle casa. Ovviamente è improbabile che le persone in quelle categorie di età si ammalino gravemente a causa del virus. Ma sono in grado di trasmetterlo ad altri”.

“C’è la responsabilità dei giovani non solo di restare a casa, ovviamente di uscire e andare a lavorare e di godersi pub e ristoranti, ma di farlo secondo le linee guida”.

I suoi commenti seguono l’avvertimento del segretario alla sanità Matt Hancock che avvertiva di come il Regno Unito potrebbe vedere un secondo picco nei casi di coronavirus se i giovani non seguissero le regole. “Non uccidere tua nonna prendendo il coronavirus e poi trasmettendolo”, ha detto lunedì al Newsbeat di BBC Radio 1.