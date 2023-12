Peronospora nel Lazio, la Regione quantifica i danni

Riceviamo dal cons. Valentina Paterna, Presidente VIII Commissione, e pubblichiamo

La giunta regionale del presidente Francesco Rocca ha approvato la declaratoria di eccezionalità dei danni causati dalla peronospora nel periodo tra maggio e agosto 2023 alle produzioni viticole nelle province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo. A darne notizia è la consigliera regionale Valentina Paterna, presidente della commissione Agricoltura: “Con questo atto la Regione ha quantificato i danni, valutati per un importo complessivo di € 61.991.649, dando avvio all’iter per la richiesta al Ministero delle concessioni dei benefici alle aziende. Si tratta di un riconoscimento importante per gli agricoltori, i quali hanno subito un fenomeno che ha messo a dura prova i raccolti stagionali”.

“Nel dettaglio – spiega Paterna – per la provincia di Viterbo sono stati riconosciuti 7 milioni di euro di danni, per Rieti 430mila, per Latina 6 milioni, per Frosinone 10 milioni e per Roma 37 milioni”.

“L’approvazione della delibera – conclude la presidente – è stata proposta dall’assessore Giancarlo Righini, il quale ha dimostrato una grande sensibilità sul tema impegnandosi fin da subito affinché dalla Regione arrivasse una pronta risposta alle istanze degli imprenditori colpiti. A nome mio e di tutta la commissione Agricoltura, che ha concentrato gli sforzi portando avanti audizioni ed approfondimenti, mi sento di ringraziare l’assessore e la giunta Rocca per la velocità con cui è stato varato questo provvedimento”.