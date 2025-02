Pescia Romana, il saluto dell’Amministrazione Comunale al Carabiniere Pasquale Di Muccio

Momento speciale stamani al Comune di Montalto di Castro. Dopo oltre quattro decenni di servizio nell’Arma dei Carabinieri, l’Appuntato Scelto con qualifica Speciale Pasquale Di Muccio conclude la sua carriera, lasciando il servizio attivo. In servizio presso la stazione di Pescia Romana dal 1985, Di Muccio ha rappresentato un punto di riferimento per la sicurezza del territorio, distinguendosi per professionalità e dedizione.

La cerimonia di saluto da parte del Comune

Questa mattina l’Amministrazione Comunale ha voluto rendere omaggio al Carabiniere Di Muccio con una cerimonia istituzionale, esprimendo gratitudine per l’impegno profuso nel corso degli anni. Nel corso dell’evento, le autorità locali hanno sottolineato il valore della sua lunga carriera e il legame instaurato con la comunità, riconoscendo il suo ruolo nella tutela del territorio.

Un ringraziamento per un nuovo capitolo di vita

Nel messaggio di commiato, l’Amministrazione ha rivolto a Di Muccio un sentito ringraziamento, augurandogli una pensione serena e ricca di soddisfazioni. “Il suo impegno, la sua professionalità e il suo coraggio hanno contribuito alla sicurezza e al benessere del nostro paese. Ringraziamo Di Muccio per tutto ciò che ha fatto e gli auguriamo una felice e serena pensione, ricca di nuove opportunità e momenti di gioia”.