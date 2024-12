Pescia Romana, nella mattinata di domenica 15 dicembre la Giornata del microchip gratuito per cani

Prezioso appuntamento per i proprietari di cani quello di domenica 15 dicembre, dalle 9 alle 12, presso il Punto di Informazioni Turistiche di Pescia Romana, in via della Pace nel Borgo Vecchio: è in programma infatti la Giornata del microchip gratuito per cani, iniziativa dedicata ai proprietari di animali domestici che avranno così l’opportunità di regolarizzare gratuitamente la posizione dei propri amici a quattro zampe attraverso l’impianto di un microchip, che rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza degli animali, favorendone l’identificazione in caso di smarrimento e contribuendo a contrastare il fenomeno del randagismo.

Regole e modalità di partecipazione

Durante l’evento, ogni proprietario potrà richiedere il microchip per un solo cane, ma qualora al termine della mattinata dovessero esserci altri microchip ancora disponibili, sarà possibile regolarizzare un ulteriore cane per persona fino ad esaurimento scorte. È necessario presentarsi con il proprio codice fiscale.

Promozione del benessere animale

L’iniziativa è promossa dalla Consigliera Aira Longarini, con il supporto della Asl e di veterinari locali. L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini interessati a partecipare, sottolineando l’importanza di una gestione responsabile degli animali domestici e il valore di queste azioni per il benessere della comunità e dei suoi amici a quattro zampe.