Piattoriccomicificco “oltre le stelle”: il 2025 si apre con un milione di visualizzazioni

Riceviamo e pubblichiamo

Il 2025 di Piattoriccomicificco si apre con una notizia esplosiva: un milione di visualizzazioni con un solo video su Instagram per il celebre food vlog “stellato”. A riscuotere un successo tanto esplosivo, è stata l’incredibile esperienza vissuta dal trio stellato all’interno del Vintage 1997, ristorante una Stella Michelin tra i più economici d’Italia. Situato nel cuore di Torino, questo locale offre una cucina raffinata e innovativa, dove tradizione e creatività si fondono per regalare un’esperienza gastronomica indimenticabile.

Il Vintage 1997 ha letteralmente fatto centro nel cuore del “temibile” trio di cacciatori di stelle, grazie alla qualità dei piatti, la precisione riservata ad ogni dettaglio e un conto molto onesto, che fa di questo luogo il ristorante stellato più accessibile d’Italia. Un viaggio indimenticabile, che continua a riscuotere un grande successo tra i followers del food vlog, tanto da aver superato un milione di views con un solo video sul canale Instagram di Piattoriccommicificco, seguito sempre più da una community in crescita continua.

Il 2025 si apre così con una notizia sorprendente per il vlog dedicato alle migliori esperienze culinarie, inaugurando un anno che si preannuncia ricco di novità e soprattutto obiettivi, tra cui quello di realizzare un Food Travel Blog su cosa e dove mangiare, con un particolare focus su consigli, guide interattive e esperienze virtuali, permettendo così a tutti di vivere in “realtà virtuale” le location più esclusive mai visitate. In poco tempo, il successo di Piattoriccomicificco è volato alle stelle, e si prefigge di andare anche oltre, dopo un 2024 di grandi numeri, scoperte gastronomiche sorprendenti e la voglia di tagliare altri sensazionali traguardi.

Il nuovo anno, vedrà Piattoriccomicificco protagonista di un nuovo format con una collaborazione top secret interamente dedicato al settore food, con ospiti di rilievo, chef stellati, curiosità e consigli, raccontando tutte le esperienze vissute finora dai tre cacciatori di stelle con qualche grande sorpresa! Il 2025 non poteva iniziare meglio per Piattoriccomicificco, che in poco tempo è riuscito a conquistare il cuore di tante altre migliaia di followers “affamati di novità”.