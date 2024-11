Piattoriccomicificco testimonial de “Le Guide de L’Espresso”

Riceviamo e pubblichiamo

Prosegue l’anno di Piattoriccomicificco sotto il “cielo stellato”. Solo pochi mesi fa, il format dedicato alla ristorazione stellata mondiale, annunciava il raggiungimento di un milione di views su Instagram e ben 60 video condivisi su YouTube; un’ascesa vertiginosa e continua, che ha consentito di arrivare ad un grande riconoscimento: diventare testimonial de “Le Guide de L’Espresso.”

Le Guide, annuali punti di riferimento per tutti gli appassionati e i professionisti del settore, da quarantacinque anni forniscono recensioni e valutazioni su ristoranti e vini, costituendo in Italia, un punto di riferimento per chi ricerca qualità e autenticità nel mondo della cucina italiana.

La rubrica, una delle più longeve d’Italia, classifica i ristoranti usando i notissimi e prestigiosi “Cappelli”, divenuti simbolo distintivo della guida che viene realizzata con il contributo di critici gastronomici, sommelier, giornalisti e assaggiatori.

Gli esperti visitano in modo anonimo i ristoranti e le cantine per garantire recensioni imparziali, utilizzando criteri di valutazione che comprendono l’originalità, la qualità degli ingredienti, il servizio, la carta dei vini e, naturalmente, l’esperienza complessiva.

All’interno di un anno ricco di sorprendenti novità e successi “stellari”, Piattoriccomicificco è stato scelto come uno dei testimonial “social” per “Le Guide de L’Espresso” in un progetto che vede protagonista la App KuriU.

KuriU permette a milioni di utenti di trovare esperienze in linea con gusti e interessi personali, e grazie alla collaborazione con “Le Guide de L’Espresso” ha selezionato una ristretta cerchia di influencer e creator del fine dining, con l’obiettivo di creare contenuti e interviste girate nei ristoranti protagonisti della Guida 2025.

Piattoriccomicificco ha avuto il prestigioso compito di girare un video che ha come focus l’esperienza culinaria vissuta nella cucina di uno dei ristoranti che ha vinto il premio “Chef emergente 2025”, andando proprio a casa dello chef per provare il suo menu degustazione, scoprire la sua filosofia e passare del tempo con l’executive chef Domenico Marotta, parlando della sua filosofia di cucina e della visione che ha il suo ristorante che, recentemente, è stato insignito anche della prestigiosa Stella Michelin.

Situato sulle colline del casertano, il regno culinario del giovanissimo Chef ha aperto le porte per rivelare tutta la sua filosofia all’attenzione di Piattoriccomicificco, che ne ha apprezzato l’autenticità.

La cucina di Domenico Marotta, si basa infatti sulla volontà di esaltare tutto ciò che è locale, con particolare attenzione alla sostenibilità che spinge a scegliere prodotti dell’orto di proprietà o di piccoli produttori locali.

Un menu quello del Marotta reso indimenticabile anche per la complice professionalità della sommelier Anna Coppola e del personale di sala che ti accompagnano durante tutto il viaggio con soluzioni e abbinamenti proponendo alcune etichette di vino molto interessanti, delle kombucha sensazionali e un elegantissimo tea pairing che ha conquistato il cuore di Piattoriccomicificco.

Piattoriccomicificco esprime la sua più forte gratitudine per essere stato selezionato come testimonial di una delle rubriche più celebri del panorama enogastronomico italiano, la cui guida, posta sotto l’egida di Andrea Grignaffini e Luca Gardini, svelerà le nuove edizioni il prossimo 26 novembre a Milano, celebrando le eccellenze italiane destinate a scrivere la storia della cucina del futuro.