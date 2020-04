Piazza Digitale: stasera ospite l’assessore Ada Iacobini per parlare degli aiuti per l’emergenza alimentare

Terzo appuntamento con Piazza Digitale, stasera, sulla pagina Facebook de lextra.news: la rubrica di approfondimento in videoconferenza ideata in collaborazione con Mediapress Web Tv vede stasera come ospite l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Tarquinia Ada Iacobini.

Al centro della chiacchierata condotta da Stefano Tienforti e Fabrizio Ercolani in particolare le modalità con cui il Comune ha affrontato e sta affrontando l’emergenza coronavirus e quale sostegno è stato previsto per le persone e le famiglie in difficoltà, con un passaggio specifico sulla distribuzione degli aiuti per l’emergenza alimentare al via proprio in questi giorni. Possibilità di commentare e fare domande nel corso della diretta, naturalmente attinenti lo specifico tema in discussione.