“Piccoli crimini coniugali”: spazio alla commedia al Teatro Boni di Acquapendente

Penultimo appuntamento ad Acquapendente con la stagione del Teatro Boni, diretta da Sandro Nardi. Domenica 19 marzo 2023, alle ore 17.30, va in scena “Piccoli crimini coniugali” di Eric Emmanuel Schmitt, con Giancarlo Fares e Sara Valerio, per la regia di Nicola Pistoia. Lo spettacolo è una produzione dell’associazione culturale Saval Spettacoli.

“Piccoli crimini coniugali” è una brillante commedia nera, carica di suspense, che, con ironia e leggerezza, racconta e sviscera la vita di coppia. In seguito a un brutto incidente domestico la cui dinamica non è chiara, Guido torna a casa dall’ospedale: ha perso completamente la memoria. Con lui c’è Lisa, sua moglie, che lui non riconosce più. Guido ragiona ma non ricorda. Lisa tenta di aiutarlo a ricordare, a ricostruire tutto quello che sembra scomparso. E se Lisa mentisse? E se Guido mentisse? Attraverso serrati dialoghi, cambi d’umore e continui colpi di scena non si saprà a chi credere se a lei o a lui. Un humor nero, una riflessione sulla madre di tutte le guerre: quella dentro la coppia.

La stagione 2022-2023 del Teatro Boni, dal titolo “Angeli, demoni, diavoli, santi e carogne”, ha il sostegno di Comune di Acquapendente e Regione Lazio. Il Teatro Boni è ad Acquapendente (VT) in Piazza della Costituente 9. I biglietti sono acquistabili anche online su Vivaticket. Per informazioni: www.teatroboni.it – 0763.733174 – 334.1615504.