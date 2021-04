Piccoli squaletti crescono: il nuoto di Tarquinia in grande spolvero anche con i piccolini

Riceviamo e pubblichiamo

Mentre i nuotatori della categoria Esordienti A/B dell’ Arvalia Nuoto erano impegnati nelle finali del Campionato Regionale valevole per le qualificazioni al Trofeo delle Regioni, un altro gruppo di nuotatori tarquiniesi erano protagonisti nella seconda prova del Trofeo Nazionale di Primavera Swim Acli 2021 presso l’impianto sportivo dell’Arvalia Swimming Fitness Club di Roma.

Ad andare in scena, domenica 11 aprile, i piccoli del settore propaganda, tarquiniesi DOC, che dopo la prima prova disputatesi a fine gennaio si sono messi in mostra con degl’ottimi risultati. Nella categoria nati nel 2011, Leonardo Moncelsi si aggiudica la vittoria nei 50mt Stile Libero con il tempo di 36”40 e coglie uno stretto secondo posto nei 25mt Dorso. Bene anche Gabriele Panfilo e Francesco Bisogni che migliorano i loro personali nelle rispettive gare.

Nella categoria nati nel 2012, i vari Gregorio Palmieri, Paolacci Marco e Leonardo Sulpizio colgono un quarto posto ex equo nei 25mt Stile Libero, mentre nei 25mt dorso si piazzano un pochino più lontano dalle prime posizioni.

Esordio con il botto per il più piccolo del gruppo Alessio Benedetti, classe 2013 che fa suo il gradino più alto del podio nei 25mt Stile Libero con il tempo di 19”50 e si piazza quarto nei 25mt Dorso. Ora l’obiettivo e per la terza prova del Trofeo in programma per il 9 maggio p.v.. Forza squaletti.