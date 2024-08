Pici Di-Vini, l’esperienza di gusto in piazza Matteotti a L’Ambaradam

Che il DiVino Etrusco offra una vasta gamma di cibo da strada è ormai cosa risaputa, ma c’è di più per chi ama scovare delizie nei menu della ristorazione tarquiniese. Oltre all’enorme offerta di street foof che popola le vie della città, c’è spazio anche per gustare piatti che richiamano la tradizione locale, sedendosi comodamente a un tavolo prima di immergersi nel giro delle degustazioni vinicole.

I Pici di-Vini de L’Ambaradam: un must da assaggiare

Un esempio perfetto è rappresentato dai pici di-vini con guanciale e pecorino de L’Ambaradam, un piatto che richiama appieno la tradizione culinaria della Maremma e che non può mancare nella lista delle cose da assaggiare. Questo piatto, già selezionato qualche anno fa per rappresentare la ristorazione del Lazio in televisione, torna ora nel menu di L’Ambaradam nella sua versione originale, ricca di gusto e tradizione.

Un’esperienza di gusto in Piazza Matteotti

C’è anche la possibilità del take away, ma l’esperienza seduti ai tavoli ai piedi del palazzo comunale, in una piazza Matteotti illuminata e animata dalla festa del DiVino, è assolutamente da preferire. Qui, con un bicchiere di vino in mano e il piatto di pici davanti a sé, si può vivere appieno l’atmosfera magica di una delle serate più caratteristiche di Tarquinia.