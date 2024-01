Pietro Pacini scelto come nuovo presidente di Assinter Italia

Ancora un incarico professionale di prestigio per Pietro Pacini: il direttore generale di CSI Piemonte è stato infatti eletto come nuovo presidente di Assinter Italia, l’Associazione delle Società per l’Innovazione Tecnologica nelle Regioni.

La nomina è arrivata a seguito delle elezioni svoltesi nel corso dell’ultima assemblea dei soci, che ha segnato il passaggio di consegne tra il precedente presidente, Diego Antonini, che resta nel gruppo di lavoro dell’associazione come delegato ai rapporti con le Istituzioni europee e presidio regolatorio, e appunto Pacini.

Nato a Tarquinia nel 1963, laureato in Ingegneria Elettronica con Master in Ingegneria delle Telecomunicazioni al Politecnico di New York, Pacini ha iniziato la carriera in Telecom Italia nel 1990, ricoprendo vari ruoli, incluso quello di Amministratore Delegato di Telecontact. Ha quindi lavorato in Vodafone dal 2007, diventando Amministratore Delegato di Vodafone Gestioni nel 2010. Tra il 2010 e il 2018 ha contribuito allo sviluppo della rete di telecomunicazioni di Poste Italiane. Nel 2017 ha guidato il “Cantiere Strategico PA” per la Pubblica Amministrazione. Ha esperienza internazionale nella gestione di partnership e ha fatto parte di consigli di amministrazione di enti come la Fondazione Vodafone e il Consorzio Elis.