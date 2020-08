Pink Me: venerdì 7 agosto l’aperitivo tra musica e adrenalina al Parco Avventura di Tarquinia

Un aperitivo speciale in un posto speciale: a Tarquinia arriva Pink Me, e il divertimento si moltiplica per due tra quello della stare assieme e quello dell’adrenalina garantita da una location fantastica.

Venerdì 7 agosto, infatti, a partire dalle 18 e 30, l’appuntamento è al Parco Avventura Riva dei Tarquini, spazio verde lungo la Litoranea all’ombra della pineta e a due passi dal mare, per un appuntamento inedito e imperdibile.

Negli spazi ampissimi del Parco – perfetti per garantire la massima sicurezza anche in un periodo complicato come questo – allo spettacolo della natura e alla curiosità per le attrazioni si aggiungono la musica, con Jay Progressive alias Federico Fiorilli, e i cocktail di Drink Me, l’ormai celebre aperitivo itinerante del litorale tarquiniese, pronti a deliziare il palato dei presenti. I quali, a loro volta, in omaggio al tema della serata, dovranno presentarsi con un tocco di rosa!

Un coloro non scelto a caso: Flo e lo staff del Parco, infatti, hanno voluto omaggiare in questa occasione il quarantesimo anniversario dall’istituzione della Riserva Naturale delle Saline di Tarquinia, per cui protagonista di allestimenti e scenografie sarà il fenicottero rosa, una delle icone dell’oasi naturale cittadina. Da qui la scelta del rosa, con tanto di maglietta speciale celebrativa in edizione limitata. Da qui al giorno dell’evento, verranno svelati altri dettagli curiosi della serata più particolare dell’estate 2020.