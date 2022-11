Pitigliano, come prevenire truffe e furti a danno degli anziani: al via gli incontri pubblici

Riceviamo dal Comune di Pitigliano e pubblichiamo

ll Comune di Pitigliano, in collaborazione con la stazione dei Carabinieri di Pitigliano, organizza due incontri pubblici, aperti alla cittadinanza, per fornire consigli utili su come prevenire truffe e furti a danno degli anziani.

Il primo incontro si svolge a Pitigliano il 16 novembre, alle 16 e 30, presso la sede C.A.M.P.A. via d. F. Rossi. Il secondo è in programma al Casone, il 24 novembre, alle 16 e 30, presso il centro socioculturale.

Sarà il luogotenente Alfredo Principato, della stazione dei Carabinieri di Pitigliano, a raccontare ai partecipanti quali sono i reati più ricorrenti e come potersi difendere.

ll fenomeno delle truffe e dei furti a danno delle fasce più deboli della popolazione è purtroppo una problematica attuale e in crescita, specie nei confronti degli anziani che vivono da soli.

“È importante che i cittadini colgano questa opportunità e partecipino numerosi ai due appuntamenti, – afferma il vicesindaco Serena Falsetti – nel corso dei quali potranno ascoltare i consigli dei Carabinieri e avere risposte ai loro quesiti. Ringraziamo il Comando di Pitigliano per questa importante iniziativa, che sono certo sarà utile alla nostra comunità, di cui fanno parte anche molte persone anziane.”