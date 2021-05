Pitigliano è un comune cardioprotetto: siglata la convenzione

Riceviamo dal Comune di Pitigliano e pubblichiamo

Pitigliano è sempre più un comune cardioprotetto grazie alla convenzione che è stata siglata tra l’amministrazione comunale, la Banca Tema, il supermercato Carrefour e l’associazione Croce Oro.

“L’accordo- spiega il sindaco Giovanni Gentili – ha consentito l’installazione di un nuovo defibrillatore acquistato da Banca tema e Carrefour, posizionato tra la banca e il supermercato. Salgono quindi a due i defibrillatori attualmente in funzione con quello già installato in piazza della Repubblica, acquistato qualche anno fa dalla Croce Oro, e un terzo defibrillatore sarà acquistato dal Comune di Pitigliano per il Casone. L’associazione Croce Oro si impegna a gestire i tre defibrillatori e a fare formazione. Attraverso questa sinergia garantiamo una rete salvavita a disposizione di cittadini e turisti. Adesso è importante puntare sulla formazione, perché maggiore è il numero di persone in grado di utilizzare il defibrillatore più numerose sono le probabilità di salvare una vita umana.”

Il defibrillatore consente di salvare le persone colpite da arresto cardiocircolatorio. L’apparecchio riconosce la fibrillazione ventricolare ed eroga una scarica elettrica al cuore che, se tempestiva, interrompe l’aritmia. L’attività elettrica del cuore riprende con un ritmo spesso efficace e regolare.

“In caso di arresto cardiaco per salvare una vita umana è fondamentale la tempestività dell’intervento – sottolinea Pier Luigi Colonnelli, presidente della Croce Oro – per questo è importante avere nei pressi del defibrillatore il maggior numero possibile di persone in grado di utilizzarlo. Insieme all’uso del defibrillatore è necessario effettuare il massaggio cardiaco. Ecco perché è importante la formazione, al pari dell’acquisto del defibrillatore. Auspichiamo pertanto che da parte della popolazione ci sia la sensibilità e la voglia di mettersi a disposizione di questo importante progetto. Per incentivare la formazione dei cittadini sull’uso del defibrillatore i primi corsi erogati dalla Croce Oro saranno gratuiti. Il corso si svolge nel fine settimana, dura 4-5 ore, per un massimo di 7 partecipanti a volta, e al termine viene rilasciato un attestato. Per chi è interessato ci può contattare al 331 6430 585.”

“Il Credito Cooperativo – ha dichiarato Valter Vincio, presidente di Banca Tema – è profondament­e legato ai territori e stiamo facendo il possibile per rinnovare quotidianamente la nostra vicinanza alle comunità locali. Sempre più spesso viene riportata dalla cronaca l’importanza dell’utilizzo di questi strumenti salvavita per la salvaguardia della salute della collettività. Per questo motivo vogliamo partecipare a questa iniziativa che contribuirà a far dichiarare il territorio di Pitigliano come comune ‘cardioprotetto’.”

“Anche la società Buoni snc che gestisce il punto vendita Carrefour di Pitigliano partecipa con grande interesse al progetto ‘Pitigliano Comune Cardioprotetto’ – afferma Claudia Buoni, titolare del negozio – abbiamo cofinanziato l’acquisto del defibrillatore e sicuramente i nostri dipendenti parteciperanno al corso.”