Pitigliano festeggia il Natale con Winter Wine

Riceviamo dal Comune di Pitigliano e pubblichiamo

Al via la prima edizione di Winter Wine. A Pitigliano sabato 18 dicembre, dalle 17 alle 20 una straordinaria occasione per festeggiare il Natale nello splendido scenario della città del Tufo, con l’apertura delle cantine storiche nel centro del paese e la degustazione guidata di ben 20 vini di aziende vitivinicole locali.

Saranno visitabili, lungo il percorso, 9 cantine monumentali scavate nel tufo. Nelle vie del centro storico la musica dal vivo itinerante accompagnerà la degustazione con Emo Rossi e la Banda del Torchio e i Misticanti popolari.

L’evento è organizzato dalla Pro loco l’Orso e dal Comune di Pitigliano, con la collaborazione delle associazioni Cantine nel Tufo e Carnevale di Pitigliano.

“Siamo felici di proporre questo nuovo evento invernale – spiega Irene Lauretti, assessore alla Cultura – organizzato con il sostegno economico del Comune. La volontà dell’amministrazione comunale è quella di promuovere il territorio e le sue produzioni vitivinicole d’eccellenza. Abbiamo cantine importanti che producono ottimi vini e hanno ottenuto riconoscimenti a livello internazionale. Winter Wine offre una cornice suggestiva, come quella del centro storico di Pitigliano a Natale, per far conoscere queste etichette. L’altro obiettivo importante dell’evento è la riscoperta della Pitigliano underground, con la visita delle cantine scavate nel tufo. Siamo felici della collaborazione che si è creata attorno a questa iniziativa, tra le associazioni del territorio. In un piccolo Comune come il nostro le sinergie sono fondamentali. Un ringraziamento speciale alla pro loco l’Orso per aver dato concretezza a questo progetto e alle associazioni Cantine nel Tufo e Carnevale di Pitigliano.”

L’ingresso all’area di degustazione è a partire dalle 17, da vicolo Gaeta dove sarà allestito il punto vendita dei bicchieri. Per partecipare all’evento è sufficiente acquistare il calice di degustazione a 5 euro. Non è richiesta la prenotazione. Super Green Pass obbligatorio.

Info: pro loco 3473505230 prolocopitigliano@gmal.com cantineneltufo@gmail.com 3273583559

Ecco le aziende e i vini in degustazione:

Tenuta Montauto: Bianco di Pitigliano Doc 2020; Silio – Toscana Igt; Ciliegiolo 2020; Azienda Agricola Cencini: Disseto – Bianco di Pitigliano Doc 2020; Poggio Vaccaio- Sovana Rosso Doc 2020;

La Biagiola: Matan – Maremma Toscana Doc Vermentino; Tesan – Maremma Toscana Doc Ambra Rosso;

Cantina di Pitigliano: Ildebrando – Bianco di Pitigliano Superiore Doc 2021; Ciliegiolo nel tufo – Maremma Toscana Ciliegiolo Doc;

Tenuta Roccaccia: Oroluna – Bianco di Pitigliano Superiore 2020; Neronotte – Sovana Rosso Superiore 2020;

Antonio Camillo: Toscana Igt Procanico 2020; Morellino di Scansano Docg 2020; Sassotondo: Isolina – Bianco di Pitigliano Superiore Doc 2019; Ciliegiolo Maremma Toscana Doc 2020;

Villa Corano: Terrantica – Bianco di Pitigliano Doc Superiore; Terrantica – Rosso Maremma Toscana Doc;

Poggio al Tufo Tommasi: Vermentino – Vermentino Toscana Igt; Cabernet Sauvignon – Rosso Toscana Igt.