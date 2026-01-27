Pitigliano ripensa il turismo: al via “Voci a Pitigliano” tra comunità, cultura e nuove forme di accoglienza

Pitigliano, uno dei borghi più riconoscibili della Maremma toscana, avvia un percorso pubblico di riflessione sul futuro del turismo e dell’accoglienza. Con circa 3.500 abitanti, una forte identità storica e culturale e una notorietà consolidata a livello nazionale, la cittadina si confronta da tempo con gli effetti del turismo intensivo. Da questa consapevolezza nasce “Voci a Pitigliano”, un progetto promosso dal Comune di Pitigliano, pensato non come evento celebrativo ma come laboratorio di confronto, ascolto e partecipazione, che mette al centro il benessere dei residenti prima ancora delle dinamiche economiche.

“Voci a Pitigliano”: programma e obiettivi

Dal 14 marzo al 21 aprile, per quattro fine settimana, il progetto propone incontri pubblici, lezioni-spettacolo e dialoghi con studiosi, giornalisti e amministratori, per interrogarsi su modelli alternativi di accoglienza, sul rapporto tra turismo e comunità e sulla produzione culturale come risorsa diffusa. Il percorso è curato da Simone Marrucci e si inserisce nella continuità delle iniziative di “Pitigliano Turismo 2025”, avviate dal Comune attraverso questionari ai cittadini, tavoli tematici e confronti con altri sindaci toscani. Come sottolinea il sindaco Giovanni Gentili, l’obiettivo è governare fenomeni come il turismo mordi e fuggi e l’espansione degli affitti brevi, criticità comuni a molti centri storici italiani, attraverso un modello costruito sulle specificità locali e sulla partecipazione attiva della comunità.

Incontri, ospiti e presentazione nazionale del progetto

Il programma si articola attorno a parole chiave emerse dalle interviste ai residenti e affronta temi come identità, consapevolezza, felicità e direzionalità. Tra gli appuntamenti in calendario, spettacoli e interventi di figure di rilievo del panorama culturale italiano, tra cui Emilio Casalini, Maurizio Bettini, Alberto Grandi, Franco Arminio e Maurizio Pallante. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio della Regione Toscana, di Anci Toscana e Unioncamere, con il contributo di Banca Tema. “Voci a Pitigliano” sarà presentato ufficialmente a Roma mercoledì 4 febbraio alle ore 13, presso la sala stampa della Camera dei Deputati, a conferma di un progetto che ambisce a proporsi come modello replicabile per le aree interne. Il programma completo è disponibile sul sito istituzionale www.comune.pitigliano.gr.it.