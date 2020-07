Pitigliano si tinge di bianco con la white dinner

Riceviamo e pubblichiamo

Sabato 1 agosto, alle 19 e 30, nella suggestiva terrazza di San Michele a Pitigliano l’associazione Rinascimento organizza la seconda edizione della White Dinner. Una cena conviviale nata per riappropriarsi degli spazi urbani, in cui tutti i commensali dovranno essere rigorosamente vestiti bianco. L’associazione mette a disposizione tavoli e intrattenimento. Il resto sarà compito degli ospiti, che potranno dare sfogo alla propria fantasia, per la cena, in quanto dovranno portarsi cibo e bevande, posate, tovaglia e altri eventuali allestimenti per l’addobbo, tutto in bianco.

“Un evento nato quasi per gioco lo scorso anno – commenta Elisabetta Nucci, presidente dell’associazione culturale Rinascimento di Pitigliano –che ha riscosso così tanto successo da essere replicato sulla scia dell’entusiasmo dei cittadini. La white dinner nasce a Parigi negli anni ’90, come cena conviviale tra persone che vogliono riappropriarsi di spazi urbani. I partecipanti danno vita alla festa creando un vero e proprio flash mob. La spontaneità, la voglia di stare insieme e lo spirito di iniziativa sono gli ingredienti fondamentali per la riuscita dell’evento. Per questo abbiamo lasciato spazio alla fantasia dei commensali, sia sulla proposta dei piatti, sia sull’addobbo dei tavoli. E’ una festa pensata prima di tutto per le persone del posto più che per i turisti, che accogliamo comunque a braccia aperte. L’obiettivo per noi pitiglianesi è quello di riscoprire la bellezza di ciò che ci circonda. La terrazza di San Michele ne è l’esempio: una bella cartolina per chi visita il paese ma forse, data per scontata, da noi che ci viviamo.”

“Siamo felici della risposta che c’è stata da parte dei cittadini sulla White Dinner -commenta Alessio Celata, assessore comunale per la valorizzazione del centro storico e delle associazioni –eventi culturali di questo tipo rispondono alla voglia di sentirsi una comunità. La condivisione di un momento speciale è, infatti, il motore di questa particolarissima cena, che ci consente di valorizzare la nostra bellissima piazza San Michele.”

La cena sarà accompagnata dalla musica dei Bartender, voce e chitarre acustiche.

Al termine della serata per chi si impegnerà di più sul look personale ma anche su quello della propria tavola verranno assegnati dei premi: miglior abito femminile; miglior abito maschile; miglior look del gruppo (minimo 4 persone); miglior allestimento del tavolo.

Per partecipare è necessario effettuare il tesseramento al costo di 10 euro. Prenotazione obbligatoria telefonando al: 3476222365.

L’inizio dell’allestimento è previsto per le 19 e 30 e alle 20 e 30 deve essere tutto sistemato per la cena. L’evento è promosso con la collaborazione del Comune. L’associazione fornisce anche una lista delle attività di Pitigliano in cui poter scegliere dei piatti da asporto: Dalla Pepita ristorante con caffetteria; Osteria di Fuori Porta – Pitigliano; Trattoria Pizzeria Da Canapone; Locanda del Pozzo Antico; Le Bontà di Claudia: Piccadilly di Biro & Cash; Carrefour Pitigliano.