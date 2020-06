Pitigliano Walks & Trekking: escursioni da luglio a ottobre diurne e notturne

Riceviamo e pubblichiamo

Torna l’iniziativa Pitigliano Walks & Trekking con escursioni diurne e notturne, da luglio a settembre, alla scoperta delle vie Cave e della città di Pitigliano. I primi appuntamenti saranno il 3 luglio all’ora del crepuscolo con partenza alle 18 e 30, per “La magia del borgo, la storia e le tradizioni”; il 4 luglio all’alba con partenza alle ore 6 del mattino per il percorso ad anello dal centro storico alla scoperta delle vie cave e il 5 luglio, in notturna, con partenza alle ore 21 e 30, per una “Notte nella via cava San Giuseppe”. Il ciclo di escursioni che proseguiranno nei mesi di luglio, agosto, settembre e una data ad ottobre, è organizzato dal Comune con il supporto organizzativo del Centro culturale Fortezza Orsini di Pitigliano.

“Una grande soddisfazione – commenta Irene Lauretti, assessore comunale alla Cultura e al Turismo – dopo il successo delle scorse edizioni, poter essere riusciti anche quest’anno ad organizzare una serie di appuntamenti con Pitigliano Walks & Trekking, nonostante le paure e le incertezze degli ultimi mesi, legate all’emergenza sanitaria da Covd 19. E invece a maggior ragione, essendo attività all’aperto, le escursioni sono una delle iniziative straordinarie che questo nostro territorio può offrire, per tornare a viaggiare in sicurezza dopo il lockdown. Sulle vie Cave il Comune di Pitigliano ha recentemente investito 92mila euro, grazie ad un finanziamento ottenuto sul bando FAR Maremma, per la nuova cartellonistica direzionale, informativa ed esplicativa dei percorsi naturalistici e per la riqualificazione della via Cava San Giuseppe. Le vie Cave sono uno dei tesori di questo territorio e uno degli elementi di maggior appeal per l’intera area in cui ricade il nostro comune. Invito, quindi, tutti a partecipare: ci sono escursioni in lingua italiana e inglese per i turisti stranieri, ci sono percorsi più impegnativi ed altri più facili adatti a tutte le età e a tutti i livelli di preparazione fisica, ideali per un’esperienza con la famiglia. Tutte le escursioni sono condotte da guide professioniste abilitate. Venite, quindi, a scoprire Pitigliano, la sua storia, gli etruschi, il cibo e l’accoglienza!”

Abbigliamento e consigli utili su cosa portare: scarpe da trekking, pantaloni lunghi, k-way, cappello, bastoncini da trekking per chi li utilizza, repellente per zanzare, protezione solare per le escursioni di giorno e torcia per quelle in notturna. Pranzo al sacco e acqua per uso personale.

Misure di sicurezza: ciascun partecipantte dovrà avere con sé obbligatoriamente la mascherina, i guanti e il gel disinfettante, sacchetto per lo smaltimento dei dispositivi di protezione utilizzati. L’escursione avviene nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti per la prevenzione ed il contagio da Covid-19. Durante l’escursione è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza. Questo non vale ovviamente per i componenti dello stesso nucleo familiare. La mascherina deve essere a portata di mano, da indossare al momento di incrocio sul sentiero di altre persone, durante le soste e il briefing iniziale in cui la guida spiegherà come comportarsi. Le mani vanno disinfettate, l’uso dei guanti non è necessario durante l’escursione ma devono essere portati appresso.

Il punto di partenza è sempre all’ufficio turistico in piazza Garibaldi 12, ad esclusione delle escursioni notturne che partono dal parcheggio sulla strada provinciale 46 Pian della Madonna, ponte sul fiume Lente. Il costo delle escursioni è di 10 euro a persona, ridotto a 5 per i ragazzi dai 12 ai 18 anni e gratuito per i bambini under 12 . Massimo di partecipanti per ciascuna escursione: 20. Numero minimo di partecipanti per le escursioni di mezza giornata: 8 e per le escursioni di una giornata intera il numero minimo è 12.

Info e prenotazioni: centroculturale.fortezzaorsini@gmail.com 350 038 2685

Ma ecco tutto il programma di Pitigliano Walks and Trekking da luglio a settembre

Luglio:

3 luglio venerdì ore 18,30 italiano/inglese

L’ora serena del crepuscolo

Adatto a tutti

RIENTRO: ore 21,00 circa

DISTANZA: 2 km

TEMPO DI PERCORRENZA: 2 ore circa

DIFFICOLTA’/ DISLIVELLO: T, facile

PERCORSO: la magia del borgo, la storia e le tradizioni.

4 luglio sabato ore 6

Il mattino ha il tufo in bocca

Over 12 anni

RIENTRO: ore 10 circa

DISTANZA: 6 km

TEMPO DI PERCORRENZA: 3 ore circa

DIFFICOLTA’/ DISLIVELLO: medio basso

PERCORSO: Trekking. Percorso ad anello dal centro storico Via Cava Poggio Cani, Via Cava San Giuseppe, Via Cava dell’Annunziata e rientro a Pitigliano.

5 luglio domenica ore 21,30

Notte nella Via Cava

Over 12 anni

PUNTO DI PARTENZA: Strada Provinciale 46 Pian della Madonna ponte sul fiume Lente area parcheggio

DISTANZA: 4 Km

TEMPO DI PERCORRENZA: 3 ore circa

DIFFICOLTA’/ DISLIVELLO: T, medio basso, 206msl-290msl-206msl.

PERCORSO: Trekking. Via Cava San Giuseppe.

25 luglio sabato ore 9,30

Sulle orme di Papa Gregorio VII

adatto a tutti

RIENTRO: ore 11,30 circa

DISTANZA: 2 Km

TEMPO DI PERCORRENZA: 2 ore circa

DIFFICOLTA’/ DISLIVELLO: T, facile

PERCORSO: passeggiata nel centro storico e visita ai monumenti.

Agosto:

3 agosto lunedì 21,30

Tivs la Luna etrusca

Over 12 anni

PUNTO DI PARTENZA: Strada Provinciale 46 Pian della Madonna ponte sul fiume Lente area parcheggio

DISTANZA: 4 Km

TEMPO DI PERCORRENZA: 3 ore circa

DIFFICOLTA’/ DISLIVELLO: T, medio basso, 206msl-290msl-206msl

PERCORSO: Trekking via cava San Giuseppe

7 agosto ore 9,30

Donne e uomini della Piccola Gerusalemme

Adatto a tutti

RIENTRO: ore 12 circa

DISTANZA: 2 Km

TEMPO DI PERCORRENZA: 2 ore circa

DIFFICOLTA’/ DISLIVELLO: T, facile

PERCORSO: Visita guidata al centro storico attraverso le storie delle donne e degli uomini della Piccola Gerusalemme.

16 agosto domenica ore 9,30

Ti racconto Pitigliano

Adatto a tutti

RIENTRO: ore 11,30 circa

DISTANZA: 2 Km.

TEMPO DI PERCORRENZA: 2 ore circa

DIFFICOLTA’/ DISLIVELLO: T, facile

PERCORSO: Visita guidata lungo i vicoli del paese per scoprire le tradizioni e la storia.

17 agosto lunedì ore 17

Escursione agli antichi mulini

Over 12 anni

RIENTRO: ore 20 circa

DISTANZA: 4-5 km

TEMPO DI PERCORRENZA: 3 ore circa

DIFFICOLTA’/ DISLIVELLO: E, medio, 313msl-200msl-313msl.

PERCORSO: Trekking percorso ad anello: Selciata, Mulino Rossi, Mulino Madonna delle Grazie, Via Cava Poggio Cani, rientro a Pitigliano.

18 agosto martedì 21,30 italiano/inglese

Il social del bucato

Adatto a tutti

RIENTRO: ore 23,30 circa

DISTANZA: 4-5 km

TEMPO DI PERCORRENZA: 2 ore circa

DIFFICOLTA’/ DISLIVELLO: T, facile.

PERCORSO: le vie degli antichi lavatoi nel centro storico offrono lo spunto per raccontare aneddoti e la storia di Pitigliano.

19 agosto mercoledì ore 6

Il mattino ha il tufo in bocca

Over 12 anni.

RIENTRO: ore 10

DISTANZA: 6 km

TEMPO DI PERCORRENZA: 4 ore circa

DIFFICOLTA’/ DISLIVELLO: medio basso

PERCORSO: Trekking. Percorso ad anello: dal centro storico Via Cava Poggio Cani, Via Cava di Fratenuti, Via Cava della Madonna della Grazie e rientro. Attraversamento guado su pietra.

23 agosto domenica ore 10

Tra miti e leggende

pranzo al sacco

Over 12 anni

RIENTRO: ore 15 circa

DISTANZA: 6 km

TEMPO DI PERCORRENZA: 5 ore circa

DIFFICOLTA’/ DISLIVELLO: E, medio, 313msl-280msl-313msl

PERCORSO: Trekking. Percorso ad anello: dal centro storico Via Cava Poggio Cani, Via Cava San Giuseppe, Via Cava dell’Annunziata, e rientro.

24 agosto lunedì italiano/inglese ore 18

Pitigliano segreta

Adatto a tutti

RIENTRO: ore 20 circa

DISTANZA: 2 Km

TEMPO DI PERCORRENZA: 2 ore circa

DIFFICOLTA’/ DISLIVELLO: T, facile

PERCORSO: visita guidata lungo i vicoli del paese per scoprire tradizioni e storia

26 agosto mercoledì 10,00

Mistero Etrusco

Pranzo al sacco

Over 12 anni

RIENTRO: ore 16 circa

DISTANZA: 6 Km

TEMPO DI PERCORRENZA: 6 ore circa

DIFFICOLTA’/ DISLIVELLO: E, medio

Percorso: Trekking e visita guidata sulle tracce del popolo etrusco.

Settembre:

1° settembre martedì ore 10

Passeggiando per il borgo

Adatto a tutti

RIENTRO: ore 12 circa

DISTANZA: 2 Km

TEMPO DI PERCORRENZA: 2 ore circa

DIFFICOLTA’/ DISLIVELLO: T, facile

PERCORSO: visita guidata lungo i vicoli del paese per scoprire tradizioni e storia

2 settembre mercoledì ore 18,30

Passeggiata sotto la luna

Over 6 anni

RIENTRO: ore 21,30

DISTANZA: 2,5 km

TEMPO DI PERCORRENZA: 2 ore circa

DIFFICOLTA’/ DISLIVELLO: T, facile, 313msl-252msl-313msl.

Il dislivello spesso è risolto da scale

Percorso: Dal centro storico lungo la Selciata, strada panoramica che si snoda attorno alla rupe.

20 settembre ore 10

Tour delle vie cave

Pranzo al sacco

Over 12 anni

RIENTRO: ore 16

DISTANZA: 10 km

TEMPO DI PERCORRENZA: 6 ore circa

DIFFICOLTA’/ DISLIVELLO: medio

PERCORSO: Trekking vie cave. Percorso misto.

Ottobre:

31 ottobre sabato ore 17

La notte della luna blu

Over 6 anni

RIENTRO: ore 19

DISTANZA: 2,5 km

TEMPO DI PERCORRENZA: 2 ore circa

DIFFICOLTA’/ DISLIVELLO: T, facile, 313msl-252msl-313msl.

Il dislivello spesso è risolto da scale

Percorso: Dal centro storico lungo la Selciata, strada panoramica che si snoda attorno alla rupe.