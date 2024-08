Pizza, fritti, cornetti… e altro ancora: il DiVino Etrusco col sorriso della pizzeria Il Quinto Moro

Il DiVino Etrusco a Tarquinia ha costruito molto della sua fortuna sul binomio degustazione di vino e street food, e anche per quest’edizione l’evento promette un’esperienza sensoriale unica, in cui l’assaggio di vini si alterna a sfiziosità dolci e salate. Una delle tappe imperdibili del percorso gastronomico è senza dubbio, anche quest’anno, la pizzeria Il Quinto Moro, pronta a stuzzicare i palati di tutti con una selezione di delizie davvero irresistibile.

Delizie salate: una proposta irresistibile

Per gli amanti del salato, Il Quinto Moro non delude mai. Per riempire il vero e proprio salottino in cui si trasformerà, dal 22 al 25 e dal 29 al 31, quel tratto di via Garibaldi, Sandro, Patrizia e Andrea proporranno quello che è il loro punto di forza per 365 giorni l’anno: il consueto assortimento di pizze, tra cui il gusto speciale alla Carbonara. Ma non solo: fritti di tutti i tipi per leccarsi i baffi! Il tutto a partire dal tramonto.

Dolce tentazione: arrivano i cornetti!

Ma il Quinto Moro non si ferma qui. Per i più golosi, il menu dolce raddoppia l’offerta con l’arrivo, dopo le 22 e 30, dei cornetti! Sulla farcitura c’è da sbizzarrirsi: crema pasticciera, cioccolata o marmellate, tutte rigorosamente di produzione propria artigianale. Situato in via Garibaldi 35, Il Quinto Moro rimane un punto di riferimento non solo per la qualità del cibo, ma anche per l’accoglienza calorosa e l’atmosfera familiare che rende ogni visita un’esperienza speciale.