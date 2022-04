Play-off A3 Pallavolo, Maury’s Com Cavi Tuscania con Aurispa Libellula Lecce in gara 1 a Montefiascone

Riceviamo e pubblichiamo

È tutto pronto al Palazzetto dello Sport di Montefiascone per ospitare domani mercoledì 20 aprile gara uno dei play-off promozione tra Maury’s Com Cavi Tuscania e Aurispa Libellula Lecce.

Le due squadre si sono classificate rispettivamente al quarto e quinto posto al termine del girone blu per cui sarà il Tuscania a giocare in casa anche l’eventuale gara 3 di spareggio.

“Arriviamo a questi play-off con un bel bagaglio di esperienza -è il commento di coach Sandro Passaro. La squadra è riuscita la maggior parte delle volte ad esprimersi con concretezza anche nelle situazioni più difficili. Con l’Aurispa sono sempre state partite molto combattute, dal grande equilibrio; del resto entrambe le squadre sono state costruite per gli stessi obiettivi. Dobbiamo mettere in campo quello che ci ha contraddistinto in questo campionato, ovvero affrontare le situazioni più impegnative dei set con lucidità e pazienza, il desiderio deve essere di vivere al massimo questo momento un punto alla volta, con l’intensità che siamo capaci di esprimere”.

Nel corso della regular season, all’andata furono i pugliesi ad imporsi al tie-break dopo che capitan Marsili e compagni si erano portati per due volte in vantaggio. Combattutissimo anche il ritorno, con la Maury’s Com Cavi Tuscania che si impose con il massimo scarto. Probabile formazione iniziale dei leccesi: Kindgard al palleggio con Casaro in diagonale, Rau e Fortes centrali, Vinti e Scarpi in posto quattro, Cappio libero. Si gioca alle 19,30, diretta su Legavolley.tv