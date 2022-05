Polisportiva Tarquinia sezione ciclismo, Daniele Conversini nuovo presidente

Riceviamo dalla ASD “Polisportiva Tarquinia Sezione Ciclismo Pietro Anzellini” e pubblichiamo

In data 19 maggio 2022 si è riunito un Consiglio Direttivo Straordinario della ASD “Polisportiva Tarquinia Sezione Ciclismo Pietro Anzellini” in quanto il Presidente Armando Leoncelli ha presentato le proprie dimissioni “volontarie per motivi personali” dalla propria carica.

Il Consiglio, sentite le motivazioni, non ha potuto far altro che rispettare le proprie decisioni pregandolo di restare comunque all’interno del Consiglio Direttivo in modo da poter beneficiare del proprio contributo e della sua esperienza nel settore ciclistico.

Successivamente il Consiglio Direttivo ha provveduto alla riorganizzazione dell’organigramma della sezione assegnando le nuove cariche interne: presidente Daniele Conversini, vicepresidente Angelo Anzellini, presidente onorario Massimo Anzellini, segretario e tesoriere Augusto Pancotti, consiglieri Lucio Buzzi, Armando Leoncelli e Marco Marchetti.

In seguito alla riorganizzazione interna il Consiglio Direttivo si è sentito in dovere di ringraziare pubblicamente Armando Leoncelli per l’impegno profuso e per il contributo apportato in questi seppur pochissimi mesi al servizio per la continuità della vita della Sezione in sostituzione del compianto e mai dimenticato “Zio Pietro”, storico Presidente della Sezione e simbolo del ciclismo (e forse anche dello sport) della nostra città.