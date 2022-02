Politica auto: cos’è il Chips Act?

di Riccardo Rubbi

E’ di questi giorni la notizia che l’UE ha varato questa misura chiamata Chips Act, la quale prevede sostanzialmente uno stanziamento di fondi (13 mld €) che vanno ad unirsi agli altri 30 mld € stanziati da privati del fondo NextGenerationEU.

L’obiettivo è arrivare a produrre, dall’attuale 9% di chip di cui l’UE bisogna, il 20% in territorio europeo (come sappiamo oggi vengono prodotti maggiormente in stati extra UE come Taiwan).

Il piano si articola su 3 punti:

1) Capire come ridurre la distanza temporale da quando un qualcosa viene progettata in laboratorio a quando arriva ad essere prodotto a livello industriale;

2) Ristrutturare gli attuali impianti industriali per adattarli ai nuovi processi;

3) Costruire nuove fabbriche per arrivare all’obiettivo del 20%;