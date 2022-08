Politiche, stasera chiudono le liste: forse Gino Stella candidato alla Camera per “Noi moderati”

Ultime ore, poi giochi chiusi: è l’ultimo giorno, oggi, per la presentazione delle liste elettorali che parteciperanno alle elezioni politiche del 25 settembre prossimo. Le ore 20 sono il termine finale per chiudere l’iter burocratico necessario per ufficializzare le candidature, e da quel momento prenderà ufficialmente il via un mese di campagna elettorale che si fermerà solo alla vigilia del voto.

Molto probabile la presenza anche di candidati tarquiniesi nelle liste che interessano i collegi della Tuscia. Data quasi per ufficiale, in attesa della chiusura definitiva delle 20, la presenza di Gino Stella in quota “Noi Moderati”, la lista unica che raggruppa i quattro partiti più piccoli del centrodestra, Udc, Coraggio Italia, Italia al centro e Noi con l’Italia. Stella dovrebbe essere il secondo della lista del partito nel collegio plurinominale Lazio 2 per la Camera dei Deputati, che insiste oltre che sulla Tuscia su parte del Reatino e alcuni territori a nord della provincia di Roma. Contattato telefonicamente, Stella conferma la sua presenza a Roma ma chiede di attendere la serata per le prime dichiarazioni: secondo le voci, il primo posto in lista sarebbe occupato dalla senatrice Paola Binetti, in lizza anche in un collegio uninominale al nord. Secondo alcune indiscrezioni delle ultime ore, potrebbe essere in lista anche Luigi Caria, probabilmente con il PCI, naturalmente sul fronte opposto.