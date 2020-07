Polizia ferroviaria, un resoconto dell’attività nel Lazio

Riceviamo dalla Questura di Viterbo e pubblichiamo

6851 persone identificate, 4 persone arrestate, 11 denunciate in stato di libertà, 476 le pattuglie impegnate in stazione, 15 le contravvenzioni amministrative elevate, di cui 6 al regolamento di Polizia Ferroviaria, 6 le misure di allontanamento dallo scalo ferroviario proposte in osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza nelle città, 1 minore rintracciato. Questo il bilancio dell’attività della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio nella settimana scorsa, nel “territorio ferroviario” in ambito regionale.

In particolare, nella giornata del 16 luglio gli Agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, nei pressi della Stazione di Roma Termini, hanno arrestato due cittadini rumeni di 25 e 34 anni, per aver rubato un portafogli ad un cittadino italiano mentre percorreva via Gioberti. Durante il normale servizio di prevenzione dei reati predatori, i poliziotti hanno notato i due stranieri che si avvicinavano ad un uomo e, dopo averlo distratto, uno dei due ha sfilato dalla tasca dei pantaloni il portafogli dandosi poi alla fuga. Gli agenti che hanno assistito alla scena, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccare i due rumeni ed a recuperare il portafogli,che è stato subito restituito al legittimo proprietario.

Nella giornata del 17 luglio, gli Agenti della Polizia Ferroviaria di Ciampino hanno denunciato in stato di libertà un cittadino italiano di 57 anni per il furto di due biciclette. Un giovane si è presentato negli Uffici della Polizia Ferroviaria di Ciampino per sporgere denuncia per il furto di due biciclette che ignoti avevano rubato a lui e a suo fratello, nei pressi della stazione ferroviaria. Dagli accertamenti effettuati dai poliziotti è emerso che dopo la mezzanotte un uomo è giunto a bordo della sua auto di fronte alla stazione, si è avvicinato a due biciclette assicurate ai pali e, dopo averne tagliato le catene, se ne è impossessato, le ha caricate in macchina e si è allontanato. Ma il maldestro ladro non si è accorto di aver fermato la sua autovettura proprio davanti alle telecamere di sorveglianza dello scalo ferroviario. Gli Agenti della Polizia Ferroviaria di Ciampino sono quindi riusciti a risalire alla sua identità, si sono recati presso la sua abitazione ed hanno recuperato le due biciclette, riconsegnandole ai legittimi proprietari.

Nella giornata del 18 luglio gli Agenti della Sottosezione Polizia Ferroviaria di Roma Tiburtina hanno arrestato un cittadino dello Sri Lanka, di 41anni responsabile del furto di un cellulare e di un portamonete, verificatosi a bordo di un treno diretto a Salerno, ai danni di un’addetta alla ristorazione del treno. La refurtiva è stata rinvenuta all’interno dei bagni e restituita alla proprietaria.

Nella serata del 18 luglio, un cittadino italiano di 34 anni ha avvisato la sala operativa della Polizia Ferroviaria di Roma, di aver dimenticato su un treno regionale proveniente da Viterbo un astuccio con farmaci salvavita a lui necessari. I poliziotti subito si sono attivati informando il Capotreno, che recuperato l’astuccio, lo ha consegnato agli agenti in servizio alla Stazione di Roma Ostiense. L’astuccio conteneva 5 involucri di una sostanza color senape.

L’uomo si è recato subito negli uffici della Polfer di Ostiense chiedendone la restituzione con il suo contenuto. I poliziotti insospettiti dal fatto che annoverava numerosi precedenti di polizia per spaccio di sostanze stupefacenti, hanno deciso di effettuare un narcotest sulla sostanza ed è risultato positivo identificando la sostanza per eroina. Il trentaquattrenne è stato denunciato in stato di liberta per detenzione e ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e l’astuccio con il quantitativo di tenue entità di droga è stato sequestrato.