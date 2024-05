Pop Corn Festival del Corto, scade il 2 giugno il termine per iscriversi all’evento di Porto Santo Stefano

Scade il 2 giugno il bando di iscrizione alla settima edizione del Pop Corn Festival del Corto, concorso cinematografico di cortometraggi aperto a tutti i video-makers nazionali e internazionali. Il tema scelto per quest’anno è: “Unicità, la bellezza dell’imperfetto”. Il festival si terrà il 26, 27 e 28 luglio 2024 in Piazzale dei Rioni a Porto Santo Stefano sul Monte Argentario (GR) e sarà presentato dall’attore Andrea Dianetti. L’evento si avvale della direzione artistica di Francesca Castriconi ed è ideato e organizzato dall’Associazione Argentario Art Day APS con il contributo e il patrocinio del Comune di Monte Argentario e della Regione Toscana. Tutte le informazioni al link www.popcornfestivaldelcorto.it.

Locandina del Festival e Presentazione

La locandina del festival, dal titolo “No haber nacido animal es mi secreta nostalgia”, di questa edizione è realizzata dal grafico illustratore Marco Lovisatti, con vent’anni di esperienza nel settore pubblicitario, editoriale e cinematografico. L’iscrizione al festival dovrà avvenire entro e non oltre il 2 giugno 2024, mentre i cortometraggi selezionati dovranno pervenire entro il 15 giugno. Il Pop Corn Festival prevede tre categorie di cortometraggi: italiani, internazionali e d’animazione.

Premi e Partner del Festival

Numerosi i premi del festival, tra cui il Miglior corto nelle varie categorie e il Premio Raffaella Carrà. Il festival conta su partner e sponsor tecnici ed economici, come Panalight, Raffaella Carrà, Moscerine Film Festival, Sudestival di Monopoli, Mujeres nel Cinema, AFIC – Associazione festival italiani di cinema, Crew United. Gli sponsor prevedono come sponsor tecnici: Albiati Vivai, Joint Media, Hotel Boutique Torre di Cala Piccola, Bar Giulia, Solari e Rifipack e come sponsor economici: Etrurialucegas spa, Impresa Rosi Sirio srl, Maregiglio di Navigazione srl, Officina Meccanica Luigi Ambrogetti di Marco Ambrogetti, Il Tempio stabilimento balneare, Ristorante La Goletta, Agenzia Immobiliare Orsini, Great Estate Network Immobiliare Umbria Toscana e Monte Argentario, Great Stays Luxury Tour Operator, Ditta Focacci di Giovagnoli & C., Edilcolore srl, Ristorante Molo 26, Rotary Club Monte Argentario, Banca Tema, Soc. Gi.sa. Srl.