Porto Santo Stefano, domani la rimozione in sicurezza dell’ordigno bellico a Cala Grande

Mercoledì 5 febbraio avranno luogo le operazioni di rimozione di un ordigno bellico inesploso risalente alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuto lo scorso novembre in località Cala Grande, a Porto Santo Stefano. L’intervento sarà condotto dagli artificieri dell’Esercito, che hanno ritenuto necessario lo spostamento dell’ordigno per la successiva neutralizzazione in un’area sicura.

Evacuazione e restrizioni alla viabilità

Per garantire la sicurezza della popolazione, l’ordinanza n. 18/2025 del Comune di Monte Argentario prevede l’evacuazione temporanea della zona individuata sulla Strada Panoramica al foglio n. 5 particella 86 del catasto, con un raggio di sgombero di 200 metri. Lo sgombero inizierà alle ore 7 e resterà in vigore fino al termine delle operazioni. Inoltre, dalle 7 e 30 sarà interdetto il transito lungo la Strada Panoramica tra Cacciarella e Cala Grande, mentre dalle 8 il divieto si estenderà anche ai veicoli per trasporti eccezionali e alle imbarcazioni nel tratto tra Via del Campone 107 e l’intersezione con la SP 161/Scalo di alaggio.

Possibili disagi alla circolazione

Il trasferimento dell’ordigno avverrà mediante un autocarro militare, scortato da mezzi di soccorso e forze di polizia, con un percorso che seguirà Strada Panoramica – Cala Grande – Fondoni – Via del Campone – SP 161. Durante il tragitto potrebbero verificarsi blocchi temporanei del traffico nei pressi di accessi ed incroci. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alle indicazioni delle autorità per garantire il regolare svolgimento dell’operazione.