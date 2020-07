“Prem Sagar. La congiunzione di due oceani”: concerto-meditazione venerdì 31 luglio a Viterbo

Riceviamo e pubblichiamo

“Prem Sagar. La congiunzione di due oceani” è il titolo del concerto-meditazione che si terrà venerdì 31 luglio 2020 alle ore 18.30 a Viterbo presso il Casale Ponte Sodo – Parco dell’Olmo. Il gruppo che si esibirà è formato da Rosella Fanelli (danza sufi-kathak, voce narrante), Barbara Zoletto (voce, tanpura, tamburo a cornice), Roberta Righetti (violino, esraj), Alessandro Coccia (flauti bansuri), Valerio Bruni (santur, voce).

“Prem Sagar” è il frutto dell’incontro di più artisti-ricercatori che desiderano esprimere la confluenza di due culture, indiana e persiana, avvalendosi di forme creative quali la musica, la danza e la poesia. Il “viaggio”, comune denominatore dell’esperienza umana dei cinque artisti, vuole essere testimonianza di un percorso geografico e temporale che nasce dai Veda e, attraverso canti, melodie, poesie mistiche (indiane, moghul e sufi), portano a interiorizzare questa condizione terrena, invitando ad essere come il Sufi che abbandona ogni orpello e ogni freno terreno che impedisce la realizzazione del suo sé, per ritornare in seno alla grande Madre, dalle molte forme, che tutto abbraccia e comprende.

L’inizio del concerto è previsto alle ore 19.00, a seguire breve degustazione e meet up con gli artisti. È obbligatoria la prenotazione via telefono o sms al numero 333.3183300 (no WhatsApp) o via email all’indirizzo parcodellolmo@gmail.com. L’evento è promosso dall’associazione Scuola Kathak Italia che si occupa della promozione e divulgazione dell’arte e cultura indiana sul territorio italiano, con il supporto dell’Ambasciata indiana di Roma.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle regole imposte dal DPCM del 18 maggio e del 12 giugno 2020. Il concerto rientra nelle iniziative di sostegno al progetto Casale Ponte Sodo – Parco dell’Olmo, parco suburbano.