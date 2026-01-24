Premio Angelo Jacopucci 2025, la pugile Greta Ginestra è la sportiva tarquiniese dell’anno

È la giovanissima pugile Greta Ginestra la vincitrice del Premio “Angelo Jacopucci” 2025. L’atleta dell’Asd Angelo Jacopucci Boxe, campionessa italiana Under 18 di Gym Boxe nella categoria 69 kg junior femminile, ha ricevuto il riconoscimento nel corso della cerimonia svoltasi il 22 gennaio al Teatro comunale Rossella Falk. Il premio è promosso dall’assessorato allo Sport del Comune di Tarquinia ed è stato istituito nel 2008 per ricordare Angelo Jacopucci, pugile tarquiniese scomparso nel 1978.

Autorità presenti e valore dello sport cittadino

La serata, condotta dai giornalisti Fabrizio Ercolani e Stefano Tienforti, ha visto la partecipazione del sindaco Francesco Sposetti, dell’assessore allo Sport Sandro Celli e del consigliere comunale Angelo Zacchei. Nel corso degli interventi è stato sottolineato il ruolo centrale dello sport come strumento educativo e di aggregazione, oltre al valore dell’associazionismo sportivo locale e della collaborazione con le istituzioni.

Tutti i premi assegnati durante la cerimonia

Nel corso dell’evento sono stati conferiti numerosi riconoscimenti. Il premio alla carriera sportiva è andato all’arciera Anastasia Anastasio dell’Asd Arco Club Tarkna, mentre il premio “sport e sociale” è stato assegnato a Ennio Soldini. Il premio “sport e passione” è stato conferito a Domenico Felici per il calcio e a Sergio Bruni per l’atletica.

Il premio “Tarquinia in azzurro” è andato ad Alessandro Cesarini per la vela e a Simona Scocchetti del Gruppo Sportivo dell’Esercito Italiano. Il premio alla memoria è stato assegnato a Marco Federici per il basket, a Mario Moscatelli e Mario Dolgan per il calcio.

Il premio “Tarquinia tricolore” ha riconosciuto i successi nazionali di numerosi atleti, mentre il fair play è stato assegnato al calciatore Simone Martelli. Allenatore dell’anno è risultato Anselmo Ranucci dell’Asd Basket Pegaso, mentre Andrea Guida dell’Asd Tarquinia Tennis ha ricevuto il premio “giovane dell’anno”. La società dell’anno è stata il Basket Pegaso, mentre la squadra giovanile dell’anno è risultata la “Freedance Pirati” dell’Asd Arteritmica Tarquinia.

Il premio “Tarquinia nel mondo” è stato conferito alla crew hip hop Ping Pong Pang, guidata da Patrizio Ratto e Rachele Ratto, mentre il premio “eccellenza nello sport” è andato all’Asd Arteritmica Tarquinia. Assegnate infine menzioni speciali a numerosi atleti, tecnici e società sportive del territorio, in una serata che ha celebrato lo sport come elemento identitario e patrimonio condiviso della comunità tarquiniese.