Premio “Angelo Jacopucci”: sabato 4 gennaio Tarquinia celebra i suoi atleti

Sabato 4 gennaio Tarquinia celebra i suoi sportivi: alle ore 16, nella sala consiliare del palazzo comunale, si terrà infatti la cerimonia di premiazione del premio “Angelo Jacopucci”. Promossa dal Comune di Tarquinia, l’iniziativa celebra i successi degli sportivi e delle associazioni locali, ricordando al contempo la figura del pugile Angelo Jacopucci, scomparso nel 1978. La giuria, composta da rappresentanti delle associazioni sportive e giornalisti, decreterà il successore di Simona Scocchetti nell’albo d’oro del riconoscimento.

Un evento per valorizzare lo sport locale

La cerimonia, presentata dal giornalista Stefano Tienforti e dal campione di hand bike Tiziano Monti, prevede la consegna sia del premio allo sportivo tarquiniese dell’anno che di premi alla memoria per personalità che hanno segnato la storia sportiva tarquiniese. Inoltre, saranno assegnati riconoscimenti alle squadre e all’allenatore dell’anno, oltre a premiare giovani atleti distintisi a livello italiano e internazionale. Istituito nel 2008 su iniziativa dell’assessore allo sport Sandro Celli, il premio “Angelo Jacopucci” intende valorizzare l’attività delle associazioni sportive, che rappresentano una componente sociale rilevante per la città.

L’invito a partecipare

“Mai come adesso lo sport tarquiniese è così vitale, con ragazzi e ragazze che ottengono risultati prestigiosi in Italia e all’estero,” ha dichiarato Sandro Celli. L’albo d’oro del premio include nomi di rilievo come Cecilia Pampinella (paddle surf), Anastasia Anastasio (tiro con l’arco), Tiziano Monti (hand bike), e Luca Mencarini (nuoto). L’assessore ha invitato la cittadinanza a partecipare alla cerimonia, definendola “una festa per i giovani e per lo sport”. L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un momento di condivisione per l’intera comunità.

Cerimonia di premiazione del premio “Angelo Jacopucci”

Data: Sabato 4 gennaio 2025, ore 16:00

Luogo: Sala consiliare, Palazzo Comunale di Tarquinia

Info: Evento aperto al pubblico, promosso dal Comune di Tarquinia per celebrare atleti e associazioni sportive locali.