Premio Internazionale Arcaista, opere in mostra fino a domenica nella Viterbo Sotterranea

Riceviamo e pubblichiamo

Fino a domenica, nella splendida cornice di Viterbo Sotterranea, Museo dei Cavalieri Templari e Galleria “La via degli Artisti”, in mostra le opere della settima edizione del Premio Internazionale Arcaista.

Il Premio Internazionale Arcaista è una manifestazione di straordinaria importanza alla quale partecipano artisti, appassionati ed esperti da tutta Italia che da diversi anni portano nella Tuscia arte, bellezza, cultura e turismo. “L’Associazione Arcaista Arte e Cultura è nata a Tarquinia nel 2007 – dice il Presidente e fondatore Massimo Stefani – e vuole recuperare gli originari principi e i valori dell’Arte, e promuovere artisti di comprovato talento. Un progetto unico al mondo, per nobiltà di propositi ed opportunità, senza fini di lucro e per questo contiamo sulla sensibilità degli artisti e sul loro desiderio di vedere il concetto di Arte riprendersi la propria originaria identità e tornare a produrre quelle sane emozioni di cui oggi l’umanità ha indiscutibilmente bisogno”.

Il premio e la mostra sono curate dal Movimento Arcaista di Tarquinia, uno degli ambienti di maggior fermento culturale di tutto il viterbese. Fino al 17 settembre saranno in esposizione a Viterbo numerose opere di artisti arcaisti italiani che spaziano dalla pittura alla scultura. Mentre l’ultimo giorno, il 17 settembre, si terrà la premiazione in Piazza della Morte, di fronte a Viterbo Sotterranea.

Da sottolineare che il Movimento Arcaista di Tarquinia, nel cuore dell’antica Etruria, da molti anni porta nella Tuscia opere d’arte e artisti da tutta Italia contribuendo così ad alimentare la cultura in Etruria, farcendo conoscere, allo stesso tempo, le bellezze della Tuscia nel mondo. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.movimentoarcaista.it. Tel. 3409948986