Presentato il progetto Amiata Bike: percorso bike ad anello che unisce tutti i Comuni dell’Amiata

Riceviamo dal Comune di Santa Fiora e pubblichiamo

Si è tenuta l’8 marzo, presso la sala del Museo Minerario di Abbadia San Salvatore, la presentazione del progetto “Amiata Bike”, a tutti i sindaci dei 12 Comuni appartenenti all’unione comunale “Amiata Grossetana” e “Amiata Val d’Orcia”. L’introduzione è stata fatta da Niccolò Volpini, assessore allo sport del Comune di Abbadia San Salvatore, cui è stato dato il compito dai comuni dell’Ambito Turistico Amiata e parte dei Comuni dell’Ambito turistico Val d’Orcia, di fare da coordinatore.

Il progetto si propone come prima vera iniziativa di “ambito territoriale”, nell’accezione data dalla legge Regionale sul Turismo, in grado di coinvolgere tutti i 12 Comuni dei 2 versanti dell’ Amiata, senese e grossetano, in un’azione di sviluppo dell’economia territoriale e di valorizzazione del patrimonio naturale comune. Lo scopo del progetto, nei suoi 3 “elementi fondanti”, è stato illustrato dal responsabile designato Franco Rossi, già patron dell’evento “L’Eroica” (di cui è presidente), iniziativa che riscuote grande successo nel mondo delle 2 ruote da più di 30 anni.

Il primo riguarda la definizione di un percorso molto articolato costituito da un anello di circa 170km su asfalto, 100km di strade bianche e circa 80km distribuiti nelle 6 diverse “salite” in Vetta Amiata. Il percorso unisce “ad anello” i 12 Comuni del territorio, in 9 “tappe” identificate su strada da apposita cartellonistica stradale. Tutti i percorsi saranno arricchiti da “Bike Point” istituzionali nei vari Comuni, indicativi di punti di particolare interesse turistico o “privati”, ovvero di accoglienza, ristoro, assistenza. Il cuore del percorso sarà la vetta dell’Amiata da cui partiranno le 6 “discese” verso i comuni a valle e da lì l’anello che congiunge tutti i comuni con le varianti “gravel” identificate da cartelli appositi.

Il secondo è l’Associazione “Amiata Bike” che si propone di riunire tutti gli appassionati della bicicletta e tutti coloro che vogliono partecipare alla valorizzazione del nostro territorio, intorno all’organizzazione di un evento a cadenza annuale, in grado di attirare gli appassionati di questo meraviglioso sport e quindi di valorizzare l’offerta turistica del territorio amiatino. L’Associazione neo costituita, che ha un Consiglio Direttivo “fondatore” che coinvolge tutti i comuni delle 2 Unioni presieduto da Monica Fanciulli e Luca Ventresca, sarà il luogo all’interno del quale sviluppare qualsiasi iniziativa volta alla promozione e valorizzazione dei percorsi di “Amiata Bike”.

Il terzo elemento del progetto riguarda l’obiettivo di mettere in rete tutte le attività economiche del comprensorio Amiatino, a partire dalle Associazioni di Categoria, fino alle singole attività produttive, che potranno trovare nei media istituzionali di “Amiata Bike” un luogo qualificato di promozione dei propri prodotti e servizi da destinare ai frequentatori del percorso e ai partecipanti all’evento. Nello specifico le attività ricettive avranno un disciplinare per prepararsi a rispondere al meglio a tutte le esigenze del moderno turismo su 2 ruote, seguirà per loro un corso di formazione ad hoc.

Sono stati poi illustrati in dettaglio anche i contenuti marketing, digitali e strutturali: il logo, il sito, la cartellonistica stradale, il materiale promozionale a supporto e la traccia GPX dell’intero percorso a disposizione di tutti i ciclisti interessati. Il materiale, così come l’intera presentazione, è stato molto apprezzato dai Sindaci, che hanno visto realizzate le loro richieste emerse nell’incontro di “kick-off” poco più di un anno fa.

L’intera iniziativa sarà presentata ufficialmente al pubblico durante la manifestazione cicloturistica che si terrà in fortezza a Siena dal 20 al 25 aprile, dove Amiata Bike avrà il suo stand.

Nella foto da sinistra: Lorenzo Rossi tecnico che ha seguito il progetto, Monica Fanciulli di Amiata Bike e Franco Rossi presidente de L’Eroica di Gaiole in Chianti.