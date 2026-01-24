Presepe in Famiglia, domenica 25 gennaio a Tarquinia la premiazione del concorso di Viva Tarquinia

Si avvia alla conclusione l’edizione 2025/2026 del concorso presepistico “Presepe in Famiglia”, promosso dall’Associazione culturale Viva Tarquinia con il patrocinio della Città di Tarquinia e la collaborazione della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia. L’iniziativa ha coinvolto cittadini, famiglie e gruppi, valorizzando una tradizione storicamente radicata nel territorio.

La cerimonia di premiazione alla Biblioteca Cardarelli

La cerimonia di premiazione è in programma domenica 25 gennaio, alle 16.30, presso la Biblioteca comunale Vincenzo Cardarelli, nella Sala delle Feste di via Umberto I. Nel corso dell’incontro saranno annunciati i vincitori delle diverse categorie previste dal concorso.

Categorie e partecipazione della comunità

Il concorso è articolato nelle categorie Vincitore assoluto, Presepe più originale e Presepe – Storia di una tradizione. I presepi partecipanti sono stati realizzati sia in ambito domestico sia nelle chiese del territorio, a conferma dell’ampia adesione e dell’interesse della comunità locale. L’ingresso alla cerimonia di premiazione è libero.