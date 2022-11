“Presto una mostra su Omero Bordo”

Riceviamo e pubblichiamo

“Nel congratularmi con l’amico Vittorio Sgarbi alla nomina di Sottosegretario alla cultura, colgo l’occasione per annunciarvi che il 25 Novembre verrà inaugurata una mostra di Omero, mio padre, a Viterbo (Vecchio Mattatoio) da lui voluta. Grazie Vittorio”. Con queste parole Daniela Bordo, deus ex machina di Etruscopolis, annuncia sui suoi canali social la mostra dedicata alle opere d’arte di Omero Bordo presto in programma. Una notizia dal grande eco, specie perchè legata al nome di un critico d’arte di fama indiscussa, e un’occasione sicura per far parlare di Tarquinia e dei Tarquiniesi anche nel capoluogo di provincia. A quanto pare, dunque, “qualcuno” sembra aver risposto al suo appello di qualche mese fa’, in cui la Bordo dichiarava: “Idee per il futuro? Tante. Ma avrei bisogno di qualche matto, tra virgolette, che mi segua. Si potrebbero sviluppare eventi anche internazionali, ricreare la corsa delle bighe, creare occasioni a tema etrusco”.

La nota imprenditrice tarquiniese, istrionica e spesso fuori dalle righe, sembra così non voler arrestare la grande rinascita dei suoi tanti progetti. Dopo un periodo pre-covid che per Etruscopolis era stato ricco di serate degustazioni, eventi (come quello di apertura de Il Mese Degli Etruschi) e presentazioni di libri a tema (con ospiti Laura Pastore e Fabio Carlotti, solo per citarne due) il biennio 2020-2021, con le sue ben note problematiche, sembrava aver fermato l’euforia che stava nascendo attorno al parco; la Bordo però non si è data per vinta, snocciolando una formula nuova che già dalla scorsa primavera ha fatto registrare presenze con numeri da capogiro. Ed ora, alle porte dell’atteso cultural event in programma questo sabato in collaborazione con Glorius Live, con dj e catering, l’imprenditrice già ha accennato a questo nuovo, entusiasmante prossimo passo.