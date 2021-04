“Pride by your side”: la mostra evento per raccontare la “favolosità” del mondo LGBT+

Riceviamo e pubblichiamo

I’M FABULOUS è il tema della seconda edizione della mostra online “Pride by your side” che si terrà dal 30 aprile al 31 luglio, nella sezione EVENTI della galleria FMB Art Gallery (https://it.fmbartgallery.com/). Una mostra per raccontare il senso di orgoglio della diversità di ogni singolo individuo e indagare sull’essenza della parola “favolosità” che caratterizza la comunità LGBT+. Favolosità racchiusa nell’essere liberi di esprimersi, nello stare uniti e sorridere nonostante le difficoltà, nella consapevolezza di non essere più invisibili.

LA DOPPIA ANIMA DELL’EVENTO, una mostra online e due mostre in presenza. L’iniziativa, nata lo scorso anno per unirsi alle celebrazioni della comunità LGBT+ che a causa del CoViD si sono svolte solo virtualmente, quest’anno cresce e coinvolge anche la galleria Afnakafna e lo spazio espositivo del locale Freeda, entrambi di Roma, che hanno sposato l’iniziativa della FMB Art Gallery mettendo a disposizione i loro spazi. Dal 30 aprile al 15 maggio presso la galleria Afnakafna e per tutto il mese di giugno, presso lo spazio espositivo del locale Freeda, sarà possibile vedere esposte alcune delle opere presenti online.

GLI ARTISTI E LE OPERE – 126 opere, tra pittura, fotografia, digital art e illustrazione, 32 artisti che dal Brasile al Canada passando per l’Europa fino alla Russia hanno risposto a questa chiamata alle arti. Nel segno dell’inclusività, la call rimarrà aperta fino al 31 maggio e continuerà ad accettare artisti e proporre nuove opere.

La FMB Art Gallery, con lo scopo di dare il proprio contributo alla comunità LGBT+, donerà tutto il suo ricavato della vendita delle opere all’associazione PLUS Persone LGBT+ Sieropositive, associazione sempre in prima linea con attività di aiuto e sostegno alla comunità LGBT+.

UN CONTENITORE DI CULTURA LGBT+ – In questa seconda edizione il “Pride by your side” vuole dare spazio e voce a tutte le discipline artistiche. “Credo profondamente che esprimersi come meglio si creda sia una libertà dell’individuo, indipendentemente dal suo orientamento sessuale e che l’arte sia il mezzo migliore per farlo” afferma il gallerista Francesco Maria Boni ideatore dell’iniziativa e proprietario della FMB Art Gallery.

Con questo spirito la pagina dedicata all’evento diventerà uno spazio aperto a tutte le discipline artistiche divenendo un vero e proprio contenitore di cultura LGBT+.

Musica, cinema, scrittura, performance saranno presenti online in un ricco calendario di eventi. Tra i tanti ospiti: l’attore Lorenzo Balducci con i suoi noti video parodistici, il cantante palermitano Marco Gray che ha scalato le classifiche inglesi e l’attore e regista Giampiero Cicciò e molti altri ancora.

Di seguito l’elenco completo, in ordine alfabetico, di tutti gli artisti in mostra: Alberto Alicata, Bran Sólo, Lidia Bruno, Caramello, Cinzia Carbonelli – Adriana Seganti, Stefano Cipollari, Paola Di Valentini, Yasmine Elgamal, Era Divina, Euganstudio, Fepe, Gianluca Fiore, Caty Forden, Omer Ga’ash, Serafino Giacone Fotografo, Gianorso, Kou Shou, La Chigi, Mano Martinez, MerinoK, Mauro Molle, Enrique Moreiro, Ernesto Notarantonio, P&D Art, Pengpeng Wang, Letizia Peraccini, Massimo Perna, Randomagus, Stuart Sandford, Mimmo Scali, Fabrizio Sclocco, Bert Van Pelt.