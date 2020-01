Prima Categoria: Tuscania-Tarquinia 1 a 0, il derby lo decide Scatena

Riceviamo e pubblichiamo

Derby di alta classifica quello andato in scena a Tuscania tra i padroni di casa e il Tarquinia: lo vince il Tuscania ma gli ospiti escono dal campo a testa alta perché la partita è stata giocata da due belle squadre e nessuna delle due meritava la sconfitta.

Il primo tempo è di marca tuscanese anche se la prima grande occasione capita sui piedi di Rapaccioni, che a tu per tu con il portiere calcia la palla fuori di un soffio. Poi è il Tuscania che prende in mano la partita e a rendersi pericolosa in un paio di occasioni con Scatena e Bonaventura, ma Paracucchi risponde sempre presente. Infine è Scatena a centrare il palo: così si va al riposo sullo zero a zero.

Il secondo tempo si apre subito con il goal del Tuscania: Scatena da fuori area fa partire un tiro che si insacca alle spalle di Paracucchi che questa volta non può proprio farci nulla. A questo punto è il Tarquinia a prendere in mano la partita rendendosi pericolosa prima con Rosati, il cui tiro finisce fuori, poi con Ventolini alto di poco. Ci prova pure Bramucci da fuori ma il portiere dice di no, così come a Tamiri da calcio piazzato. Così finisce la partita con la vittoria del Tuscania e con un Tarquinia che avrebbe sicuramente meritato il pari.

“Oggi si è vista una gran partita da una parte e dall’altra, – il commento dello spogliatoio blugranata – il pari sarebbe stato il risultato più giusto ma ai ragazzi non si può recriminare nulla: hanno messo in campo cuore e anima. Forse siamo stati leggermente imprecisi sulle conclusioni: questo risultato, anche se è una sconfitta, ci rende sempre più consapevoli del valore di questa squadra”.

Tuscania vs Tarquinia 0-1

Reti

1 st Scatena

Tuscania

Capponi Napolitano Andreoli Coletta Vincenti Delle Monache Scatena(40 st Provenzano) D’Alessio Bonaventura(23 st Marcomeni) Chiarabini Venanzi(32 st Pacini)

A disp Ciavarrini Negro Pascale Rinaldi Vigna

All Capotosto

Tarquinia

Paracucchi Ciurluini Tomassini Suriano Palumbo(36 st Donninelli) Arcorace(9 st Ventolini) Rapaccioni(29 st Fabiani) Rosati Forieri Tamiri

A disp Spaziani Battellocchi Mancini Legni Barcaroli

All Blasi/Distefano

Angoli 4-5

Ammonizioni: Coletta Vincenti Delle Monache Bonaventura(Tus); Suriano Arcorace Rapaccioni Tamiri(Tar)

Espulsioni: Legni(Tar) dalla panchina per proteste

Note: Giornata soleggiata terreno in buone condizioni spettatori 130 circa